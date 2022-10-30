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بالفيديو الاحتلال يُفرج عن الأسير سرور ورايات حماس تُزيّن استقباله في رام الله

30 أكتوبر 2022 . الساعة 20:45 بتوقيت القدس
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أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن الأسير تميم محمد سرور من بلدة نعلين في رام الله، وذلك بعد 16 شهرًا من الاعتقال.

وتزيّن موكب الاستقبال في رام الله برايات حركة المقاومة المقاومة الإسلامية حماس، إلى جانب أعلام عدد من فصائل المقاومة الأخرى.

وصدحت الأناشيد الثورية والمؤيدة للمقاومة الفلسطينية في موكب الاستقبال الذي جاب شوارع بلدة نعلين، قبل الوصول إلى منزل المحرر سرور.

وكانت محكمة الاحتلال العسكرية أصدرت حكمًا بالسجن الفعلي بحقّ سرور، لمدة 16 شهرًا، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 2000 شيكل.

واعتقلت قوات الاحتلال سرور بتاريخ 14 آب/ أغسطس 2022، وذلك بعد مداهمة منزل عائلته في بلدة نعلين، وتحطيم محتوياته قبل أن تنقله إلى التحقيق في "عوفر"، والذي استمر معه لعدة أسابيع،  وبعد تأجيل محاكمته 11 مرة أصدرت بحقّه حكمًا بالسجن لمدة 16 شهرًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#حماس #الأسير تميم سرور

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