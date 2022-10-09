إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مخيم شعفاط

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، الليلة، جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، في حين اعتقل الاحتلال عددا من المقدسيين، عقب عملية اطلاق نار استهدفت حاجز شعفاط مما أدى إلى إصابة ثلاثة من جنود الاحتلال بجروح.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط قبيل منتصف الليل، وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة عددا من المواطنين بالاختناق، وفق إفادات من المخيم.

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واندلعت مواجهات في المخيم، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت صوت الشبان الفلسطينيين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية السلام الواقعة بين مخيم شعفاط وبلدة عناتا، وداهمت منازل المواطنين واعتقلت عددا منهم، بينهم رجل وزوجته وابنه من عائلة التميمي.

وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال فرضت حصارا مشددا على مدينة القدس، وكثفت من انتشارها في شوارع المدينة وأحيائها، كما اقتحمت حي رأس العامود بسلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في مخيم شعفاط وبلدة عناتا، وعبثت بمحتوياتها.

بدورها، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال منعت طواقمها من الدخول إلى بلدة عناتا ومخيم شعفاط.

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