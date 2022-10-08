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انسحاب المنفذ بسلام

بالفيديو والصور إصابة 3 من جنود الاحتلال بعملية إطلاق نار في القدس

08 أكتوبر 2022 . الساعة 22:46 بتوقيت القدس
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أصيب ثلاثة من جنود الاحتلال الإسرائيلي اثنين منهم بحالة خطيرة، مساء اليوم السبت، في عملية إطلاق نار بطولية على حاجز شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، فيما انسحب المنفذون بسلام.

وأفادت مصادر محلية أن عملية إطلاق نار بطولية استهدفت قوات الاحتلال على حاجز مخيم شعفاط، وانسحب المنفذون من المكان بسلام.

وبحسب التفاصيل الأولية المنشورة، فإن شابًا فلسطينيًا اقترب من الحاجز وأطلق النار، فيما أطلقت عدة رصاصات أخرى من سيارة مارة، في عملية "مركبة".

وذكرت قوات الاحتلال أن أحد المصابين في عملية إطلاق النار عند حاجز شعفاط حالته خطيرة في الإنعاش "مجندة"، والثاني حالته حرجة جدا، والثالث بجراح متوسطة.

ولفتت مصادر محلية إلى أن 6 مروحيات إسرائيلية هرعت لمكان العملية في القدس، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال.

وسجلت المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عمليتي إطلاق نار استهدفتا قوات الاحتلال والمستوطنين، إلى جانب اندلاع المواجهات في 13 نقطة، وإصابتين في صفوف الجنود والمستوطنين.
 
كما سجلت المقاومة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تفجير عبوتين ناسفتين، وإعطاب مركبة تابعة لقوات الاحتلال.

وشهدت الضفة الغربية ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة الفلسطينية بجميع أشكالها خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث رصد مركز المعلومات الفلسطيني “معطى” (833) عملا مقاوما، أدت لمقتل إسرائيلي واحد وإصابة (49) آخرين، بعضهم بجراح خطرة.

 

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المصدر / فلسطين أون لاين
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