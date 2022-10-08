إصابة 3 من جنود الاحتلال بعملية إطلاق نار في القدس

أصيب ثلاثة من جنود الاحتلال الإسرائيلي اثنين منهم بحالة خطيرة، مساء اليوم السبت، في عملية إطلاق نار بطولية على حاجز شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، فيما انسحب المنفذون بسلام.

فيديو من مكان عملية إطلاق النار على حاجز مخيم شعفاط pic.twitter.com/QWkvai56GV — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 8, 2022

وأفادت مصادر محلية أن عملية إطلاق نار بطولية استهدفت قوات الاحتلال على حاجز مخيم شعفاط، وانسحب المنفذون من المكان بسلام.

وبحسب التفاصيل الأولية المنشورة، فإن شابًا فلسطينيًا اقترب من الحاجز وأطلق النار، فيما أطلقت عدة رصاصات أخرى من سيارة مارة، في عملية "مركبة".

مصادر صحفية: اللحظات الأولى لعملية إطلاق النار تجاه حاجز مخيم شعفاط بالقدس المحتلة pic.twitter.com/rB4Y2ApANV — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 8, 2022

وذكرت قوات الاحتلال أن أحد المصابين في عملية إطلاق النار عند حاجز شعفاط حالته خطيرة في الإنعاش "مجندة"، والثاني حالته حرجة جدا، والثالث بجراح متوسطة.

ولفتت مصادر محلية إلى أن 6 مروحيات إسرائيلية هرعت لمكان العملية في القدس، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال.

فيديو| جندي إسرائيلي ملقى على الأرض بعد إصابتة في عملية إطلاق النار التي استهدفت حاجز مخيم شعفاط pic.twitter.com/w0yTxvWo1M — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 8, 2022

وسجلت المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عمليتي إطلاق نار استهدفتا قوات الاحتلال والمستوطنين، إلى جانب اندلاع المواجهات في 13 نقطة، وإصابتين في صفوف الجنود والمستوطنين.



كما سجلت المقاومة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تفجير عبوتين ناسفتين، وإعطاب مركبة تابعة لقوات الاحتلال.

وشهدت الضفة الغربية ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة الفلسطينية بجميع أشكالها خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث رصد مركز المعلومات الفلسطيني “معطى” (833) عملا مقاوما، أدت لمقتل إسرائيلي واحد وإصابة (49) آخرين، بعضهم بجراح خطرة.

















المصدر / فلسطين أون لاين