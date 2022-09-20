القيادي شديد: جريمة اعتقال "اشتية" تتزامن مع تجهيز الاحتلال لأكبر اقتحام للأقصى

قال القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد، إن أجهزة أمن السلطة كانت تتابع تحركات البطل مصعب اشتية وتخطط لاعتقاله، وفي الوقت الذي يستعد فيه أبناء شعبنا لمواجهة مخططات المستوطنين في القدس والأقصى.

وأضاف أن السلطة تُقدّم الخدمة المجانية للاحتلال، باعتقال المطلوبين والاعتداء على شعبنا، مبينا أن هذه الجريمة تتزامن مع تجهيز الاحتلال لأكبر اقتحام للمستوطنين للمسجد الأقصى خلال أيام.



وأكد أن اعتقال الأجهزة الأمنية في الضفة للمطلوبين يؤكد أنها أداة رخيصة بأيدي الاحتلال لتنفيذ سياساته.



وأشار إلى أن خروج أبناء شعبنا رفضًا لاعتقال المطلوبين مؤشر إيجابي على وعي الشعب الفلسطيني، مطالبا المواطنين أن يتمردوا على الاعتقال السياسي وأن يكون لهم فعاليات ميدانية رافضة.



ونوه شديد إلى أن وجود المقاومين الأحرار في الضفة حاملين سلاحهم، لا يروق للسلطة ويكشف سوءتها.

واعتقلت أجهزة أمن السلطة بالضفة، مساء أمس الاثنين، المطارد مصعب اشتية، وأكدت العائلة نبأ اختطاف نجلها مصعب من قبل جهاز الأمن الوقائي، وقالت: “لا صحة للأنباء الكاذبة التي يُروج لها بموافقتنا على تسليمه”.



المصدر / فلسطين أون لاين