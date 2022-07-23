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البروتين في الحمية يعزز فقدان الدهون

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البروتين في الحمية يعزز فقدان الدهون

23 يوليو 2022 . الساعة 00:02 بتوقيت القدس
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البروتين يقلل من الشهية ومستويات الجوع

توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول المزيد من البروتين خلال اتباع حمية غذائية يساعد في الحفاظ على كتلة الجسم دون الدهون (lean body mass) أثناء فقدان الوزن، وهذا يعني فقدان وزن صحي.

وأجرت الدراسة آنا آر أوجيلفي، من جامعة روتجرز في نيو برونزويك، نيو جيرسي، وزملاؤها، ونشرت في مجلة السمنة (Obesity).

وتحسب كتلة الجسم دون الدهون عن طريق طرح وزن الدهون في الجسم من إجمالي وزن الجسم.

تشمل كتلة الجسم دون الدهون العضلات والعظام والأعضاء، والحفاظ عليها مهم، إذ إن الهدف من الحمية الصحية هو حرق الدهون، وليس حرق العضلات.

وشملت الدراسة 207 بالغين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، والذين تم فحصهم قبل وأثناء 6 أشهر من حمية تقلل السعرات الحرارية. ووجد الباحثون أن المشاركين فقدوا 5% من الوزن.

كان تناول البروتين 79 غراما/ يوم في المجموعة عالية البروتين و58 غراما/ يوم في المجموعة منخفضة البروتين. ولوحظ حدوث خسارة أقل في كتلة الجسم دون الدهون في المجموعة عالية البروتين مقابل المجموعة منخفضة البروتين (−0.6% مقابل −1.2%).

ويعني الحفاظ على كتلة العضلات خلال الحمية، احتمالية كبرى للحفاظ على الوزن المفقود، وقوة عضلية أفضل وخطرا أقل للترهلات والضعف.

فوائد البروتين

ومعظم الناس يأكلون ما يكفي من البروتين لمنع النقص، لكن بعض الأفراد سيكونون أفضل إذا تناولوا كمية أكبر من البروتين، وفقا لتقرير لموقع هيلث لاين.

وتشير دراسات عديدة إلى أن النظام الغذائي عالي البروتين له فوائد كبيرة لفقدان الوزن وصحة التمثيل الغذائي.

أمثلة على مصادر جيدة للبروتين

3 أونصات من سمك التونا أو سمك السلمون أو سمك الحدوق أو سمك السلمون المرقط تعطي 21 غراما من البروتين.

3 أونصات من الديك الرومي أو الدجاج المطبوخ تعطي 19 غراما من البروتين.

6 أونصات زبادي تعطي 17 غراما من البروتين.

نصف كوب جبن تعطي 14 غراما من البروتين.

نصف كوب من الفاصوليا المطبوخة تعطي 8 غرامات من البروتين.

كوب من الحليب يعطي 8 غرامات من البروتين.

كوب معكرونة مطبوخة تعطي 8 غرامات من البروتين.

أونصة من المكسرات تعطي 7 غرامات من البروتين.

بيضة واحدة تعطي 6 غرامات من البروتين.

المصدر / وكالات
#دهون #سمك تونة #الحمية #البروتين #مكسرات

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