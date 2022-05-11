تشييع جثمان الشهيد الشاب "اليازوري" وسط الضفة

شيّع مئات المواطنين الفلسطينيين، جثمان الشهيد الشاب ثائر مصلط اليازوري، الأربعاء، وسط الضفة الغربية.

وانطلق موكب تشييع جثمان الشاب اليازوري (18 عاما)، من مجمع فلسطين الطبي الحكومي في رام الله، إلى مدينة البيرة، مسقط رأسه، حيث ووري جثمانه الثرى بمقبرة المدينة.

وقتل جنود الاحتلال الشاب "اليازروي"، خلال مواجهات في حي جبل الطويل القريب من مستوطنة "بسغوت".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد قالت في بيان سابق، إن "اليازوري استشهد بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشكل مباشر في القلب".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، شمالي الضفة.

وقالت الوزارة، في تصريح مقتضب: "استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة (51 عاما) مراسلة قناة الجزيرة القطرية، جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين".

كما ذكرت أن الصحفي علي السمودي أُصيب برصاصة في "الظهر"، ووَصفت وضعه بالمستقر.

المصدر / فلسطين أون لاين