حذر القيادي والناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، الاحتلال من "استمرار اقتحاماته لمخيم جنين والتي ستتحول إلى كتلة نار كبيرة ترتد في وجه العدو وجنود جيشه ومستوطنيه"، مؤكداً أن "العدوان لن يكسر شعبنا ولن يكسر مقاومتنا، والشعب الفلسطيني كله في حال مواجهة وصمود".

جاء ذلك في تصريح خص به " فلسطين أون لاين"، اليوم السبت، زف فيه الشهيد القائد أحمد ناصر السعدي (23 عاماً) أحد مقاتلي سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي -كتيبة جنين، والذي ارتقى صباح اليوم خلال اشتياكات مسلحة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم للوصل إلى منزل الشهيد رعد حازم فدائي عملية (تل أبيب).

وقال شهاب: إن "الشهيد ارتقى وهو يقف في مقدمة الصفوف في مواجهة جيش العدو لدى اقتحامه لمخيم جنين صباح اليوم".

وتابع: "حاولات الاحتلال العدوانية لا تتوقف في محاولة للإفلات من حالة الخزي التي طبعتها المقاومة على وجه العدو عبر عملياتها البطولية التي أصابت العدو بالصدمة في عمق كبرى مستوطناته المقامة على أرضنا المحتلة".

وأضاف: "هذا العدوان الصهيوني لن يكسر شوكة المقاومة، وعلى العدو أن يتعلم من التجارب السابقة وتراكم الفشل الذي مني به في كل محطات الصراع والمواجهة".

وأردف قائلا: "إن المقاومة دوماً مستعدة ومتيقظة ولن تقبل ابداً استفراد العدو بأبناء شعبنا أولا نوجه التحية لجماهير شعبنا في جنين ولمقاوميها ومقاتليها البواسل، ولذوي الشهداء الذين يمثلون قوة معنوية هائلة تشحذ عزائم المجاهدين وتقوي شوكتهم".

وختم بالقول: "نقول لأهلنا في جنين، اصبروا وصابروا ، واعلموا أن شعبكم ومقاومتكم كلها اليوم تقف إلى جانبكم ، ولن تتخلى عنكم. جنين اليوم تسطر أروح ملاحم الصمود والإباء وهي تعيد القضية الفلسطينية للواجهة".

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين، صباح اليوم، وخاضت اشتباكات مسلحة مع مجموعة من المقاومين الفلسطينيين، أثناء محاولتها الوصول إلى منزل الشهيد رعد حازم، فدائي عملية (تل أبيب)، التي أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة عدد آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين