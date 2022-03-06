الأردنية وفاء التعمري.. تنتصر بالفسيفساء على "متلازمة داون"

بكلمات بريئة وغير واضحة، تقول الشابة الأردنية وفاء التعمري، المصابة بـ"متلازمة داون"، وهي تحتضن والدتها: "أمي حبيبتي"، لتختصر سرّ نجاحها لتثبت أنها ما وصلت إلى ما هي عليه الآن لولا وقوف "نبع الحنان" إلى جانبها.

التعمري (23 عاما)، من محافظة مادبا (وسط)، قصة إنسانية تغلفها عناوين المحبة، فالأم استطاعت أن تجعل من ابنتها فتاة ناجحة، لتبعث رسالة إلى ذوي أقرانها بأن حالتها الصحية ليست عائقا أمام ما تحمله من مشاعر صادقة في أعماقها.

من يتقن حرفة تحتاج إلى أعلى درجات الدقة ليس بمُعاق، فالتعمري تمكنت بدعم والدتها من أن تتحول إلى حرفية مبدعة تتقن فن "الفسيفساء"، الذي يصعب على الإنسان الصحيح تعلمه.

تقول سهام التعمري، والدة وفاء، لـ "الأناضول": عندما جاءت وفاء إلى الدنيا لم أكن أعرف ما هي الطريقة المناسبة للتعامل معها، وكنت محبطة جدا، وبدأت التواصل مع الأصحاب من ذوي الخبرة؛ كونه لا يوجد لدينا مراكز متخصصة لحالتها".

وتضيف: "على الرغم من ذلك، وجدت أن أفضل طريقة هي أن أهتم بوفاء، وأعطيها كثيرا من وقتي، وأنمي مواهبها. وعندما كبرت ابنتي، لاحظتُ ميولها للرسم وعرض الأزياء والحرف اليدوية، وأنها تبدع في فن الفسيفساء".

هذه الحالة دفعت الأم إلى تأسيس جمعية خيرية في مادبا عام 2012، ويضم مقرها مشغلا للحرف اليدوية لذوي الحاجات الخاصة، وهي الوحيدة المتخصصة بالمصابين بـ"متلازمة داون" بالمحافظة.

وتردف الأم: "تدربت ابنتي لمدة ستة أشهر على هذه الحرفة في أحد المراكز التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، إلى جانب 20 شخصا من مصابي "متلازمة داون"، ولكن النجاح في اتقان الفسيفساء كان لثمانية منهم، ومنهم وفاء".

وتشير إلى أن خبرة ابنتها العملية بدأت منذ عام 2016، وهي تتقن تصميم الأسماء واللوحات الفسيفسائية الدقيقة، وتجيد الرسم على الزجاج.

تترك وفاء طاولة عملها وتأتي مرة أخرى، بكل مشاعر الحنان، لتحضن والدتها، لترد الأخيرة على ذلك بقولها: "الطاقة التي لديهم (مصابي المتلازمة) يجب أن تتفرغ، وكأم، فإنني أعمل على ذلك كثيرا".

وتستدرك قائلة: "نحن نساهم في موت بطيء لهم إذا لم نشركهم بالمجتمع، وفهم الناس لمتلازمة داون خاطئ، فهي ليست مرضا وراثيا، وإنما طفرة جينية".

وتضيف: "بجهد وعناء كبير، استطعت إدماجها بفعاليات كبيرة، ومنها مناسبات وطنية، ولكن الدعم الرسمي يغيب عن هذه الفئة من الناس".

وتلفت إلى أن "وفاء مستمرة في عمل اللوحات الفسيفسائية، وتحتاج من ثلاثة إلى 7 أيام لإنجاز اللوحة الواحدة، وتقوم بعرضها على المنصات الإلكترونية لبيعها".

وتوضح أنها "تنتج أكثر من 5 قطع شهريا، والأسعار تتراوح بين 40 و50 دينارا (56- 70 دولارا أمريكيا)، ومعظم زبائنها هم من علاقات شخصية، في محاولة منهم لتشجيعها".

وتعرب والدة وفاء عن استيائها وحزنها من غياب الدعم "الرسمي" لمصابي "متلازمة داون" في بلادها، مدللة على ذلك بحادثة تعرضت لها خلال مشاركتها في أحد المعارض، والذي كان برعاية عضو في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، عندما "مر من جانب طاولة منتجاتها مرور الكرام من دون أن يلتفت إليها أو يُسمِعها كلمة تشجيع"، بحسب تعبير الأم.

وتشير إلى أن "هذه الجمعية هي الوحيدة التي تعنى بمصابي داون في محافظة مادبا"، داعية الجهات الرسمية إلى تقديم مزيد من الدعم لجميع المعنيين برعاية مصابي متلازمة داون، بمن فيهم وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة.

و"متلازمة داون" هي طفرة جينية نتيجة "كروموسوم" زائد في خلايا الجسم، وتعد من الظواهر الناتجة عن خلل في الصبغيات أو المورثات، وتسبب درجات متفاوتة من الإعاقة العقلية والاختلالات الجسدية.

وتقع مدينة مأدبا على بعد 33 كيلومترا، جنوب العاصمة الأردنية عمان، ويعود تاريخ تأسيسها إلى المؤابيين في القرن الثالث عشر قبل الميلاد.

وتشتهر المدينة بـ "الفسيفساء" حتى باتت تعرف بهذا الاسم، لكونها تزخر بالكثير من المعالم التاريخية التي يزينها هذا النوع من اللوحات، وتضم مراكز متخصصة في تعليم فن أصبح عنوانا لها.

ويُطلق على المدينة الأردنية "عاصمة الفسيفساء"؛ لأن أغلب المواقع السياحية فيها تحتوي على لوحات وخرائط من هذا النوع، وتضم 22 موقعاً سياحياً.

المصدر / الأناضول