حماس تستنكر وقف "شورى الدولة في لبنان" قرار عمل اللاجئين

استنكرت حركة حماس في لبنان، قرار مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ قرار وزير العمل، الذي استثنى فيه اللاجئين الفلسطينيين من المهن التي تم حصرها باللبنانيين فقط، بحيث وسّع هامش فرصة العمل للعامل الفلسطيني.

وأشارت حماس في بيان صحفي اليوم السبت، إلى أن قرار "الشورى"، يثير تساؤلات جوهرية متعلّقة بخلفياته وتوقيته، كما يضر بالعلاقات اللبنانية الفلسطينية".

وأكدت أن قرار وزير العمل - صدر في ٢٥ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠٢١- وأي جهد يصب في تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتمكينهم من العيش بكرامة "هو جهد مشكور ومطلوب"، ولا يمكن أن يسهم في توطين اللاجئين الفلسطينيين المرفوض قطعاً من قِبَلهم قبل أن يكون مرفوضاً من أشقائنا اللبنانيين.

وطالبت حماس الحكومة اللبنانية وكافة المرجعيات، للضغط باتجاه التراجع عن هذا القرار الجائر، وبإنصاف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان عبر منحهم الحقوق الإنسانية والاجتماعية، لا سيّما في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة في لبنان، والتي فاقمت من أوضاع شعبنا إنسانياً ومعيشياً.

والخميس قبل الماضي، أوقف مجلس شورى الدولة اللبنانية تنفيذ قرار وزير العمل اللبناني حول الإجازة للفلسطينيين المولودين في لبنان ممارسة المهن التي حصرت باللبنانيين فقط.

المصدر / فلسطين أون لاين