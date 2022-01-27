المصالحة والمبادرة الجديدة

في مايو 2012 وقعت الفصائل الفلسطينية اتفاقية القاهرة لإنهاء الانقسام بحضور الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس حينها خالد مشعل، وكانت اتفاقية شاملة وفيها حل لكل نقاط الخلاف بين حركتي فتح وحماس وفيها ما يرضي فصائل منظمة التحرير التي تدعي انه لا علاقة لها بالانقسام، ويمكننا القول ان اتفاقية القاهرة هي أهم اتفاقية حصلت منذ الانقسام حتى يومنا هذا، ورغم توقيعها من كافة الفصائل الا انه لم يتم تطبيقها وما زال شعبنا يعاني بسبب الانقسام.

الجهود التي بذلت والاطراف التي تدخلت لن تتكرر في اي اتفاقية اخرى، ولذلك لن ترقى إلى مستواها بأي حال من الاحوال، ومع ذلك نقول ان استبدال اتفاقية بأخرى يلزمه الاخذ بعين الاعتبار ما تم الاتفاق عليه لان الاتفاق جاء بعد نقاشات واسعة ولا يجوز البدء من الصفر، ثم لا بد قبل عرض اي اتفاقية ذكر الاسباب التي من اجلها فشلت اتفاقية القاهرة المتوافق عليها فصائليا، فإن لم نراعي نقاط الضعف واسباب الفشل فإن ذلك سيؤدي حتما إلى فشل جديد.

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قدمت مبادرة جديدة لإنهاء الانقسام، وهو جهد مشكور ومقدر ولكنني شخصيا احكم على المبادرة بالفشل من خلال بعض نقاط المبادرة التي تم عرضها، ولأنها كما قلت لم تتطرق إلى اسباب فشل اتفاقية القاهرة ولأنها تطرح اشياء مستحيلة التطبيق مثل اقتراح انضمام حماس إلى المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية كخطوة من خطوات انهاء الانقسام.

إن انضمام حركة حماس إلى المجلس المركزي دون الاخذ بعين ا لاعتبار حجمها في الشارع الفلسطيني امر غير ممكن، لا يمكن ان يكون وزن حماس في المركزي أو حتى في المجلس الوطني اقل من وزنها في المجلس التشريعي المنتخب والمعطل بسبب الانقسام. لذلك حماس ترفض ان تكون ممثلة في اي من مؤسسات منظمة التحرير بأقل مما تستحق لأنها بذلك تضع رأسها تحت المقصلة، وكذلك فصائل منظمة التحرير لن تقبل بوجود حماس بوزنها الحقيقي لأنه لن يكون لبعض فصائل المنظمة مكانا فيها لان هناك الكثير من الفصائل مجرد اسماء وعناوين ولا نجد لها اي إثر في اي مؤسسة منتخبه وخاصة المجلس التشريعي.

إن إنهاء الانقسام لن يكون بمسارات متعددة؛ تشكل حكومة واجراء انتخابات وترقيع مؤسسات منظمة التحرير كما تطرح الجبهة الديمقراطية في مبادرتها، ولن يكون بانتخابات كما عرضت الرئاسة سابقا ثم الغت الانتخابات بعدما وافقت حماس، وقد تكون فقط بتوافق حماس وفصائل منظمة التحرير على تقاسم التشريعي والمجلس الوطني وباقي المسؤوليات في السلطة الفلسطينية وهذه اقرب صيغة يمكن ان يتقبلها المنطق الفصائلي الرافض لمسار صندوق الانتخابات ومع ذلك نشكك بإمكانية التوصل اليها وستظل المماطلة سيدة الموقف حتى تتغير الظروف وتتبدل قيادات وشخصيات وتكون هناك اكثرية شعبية منحازة بقوة إلى خيار واحد لتحرير فلسطين.