أفلام جديدة تعرض في مهرجان المقاومة الدولي .. تعرف عليها

تُعرض ضمن فعاليات الدورة التاسعة عشرة لمهرجان أفلام المقاومة الدولي، المقامة في مجمع "ملت" السينمائي، 18 فيلماً قصيراً و9 أفلام روائية طويلة و17 فيلماً وثائقياً قصيراً و13 فيلماً وثائقياً طويلاً ومتوسط المدة، بمشاركة أعمال سينمائية من مختلف دول العالم.

وفقا لوکالة "آنا" الإخباریة، أفادت اللجنة الإعلامية للدورة التاسعة عشرة من مهرجان أفلام المقاومة الدولي بأن المهرجان يشهد عرض مجموعة متنوعة من الأعمال السينمائية الأجنبية، تشمل الأفلام القصيرة والروائية الطويلة والأفلام الوثائقية القصيرة والطويلة ومتوسطة المدة.

وذكرت اللجنة أن هذه الأعمال اختيرت من بين أكثر من 1900 فيلم من 109 دول، وصلت إلى أمانة المهرجان، للمشاركة في دورته التاسعة عشرة.

وفيما يلي قائمة الأفلام المشاركة، مصنفة بحسب الفئات، مع ذكر أسماء مخرجيها وبلدان إنتاجها:

أولاً: الأفلام القصيرة

اكتب اسمي — أنيس أطلس — إسبانيا.

غرفة ساندي بيل — حسن العزاوي — العراق.

ماذا لو قصفوا هذا المكان الليلة؟ — سمير سرياني — لبنان.

الهند تحت الحصار — ناجي سلامة — الأردن.

لا هالوين هذا العام — بابا توماسيوس — اليونان.

إلى فاطمة العزيزة — علي الهادي — جنوب لبنان.

التفاحة — مهمت أكارو — تركيا.

دودة القز — فيبين فينوغوبال — الهند.

ما يبقى — عيسى يونس — لبنان.

الزواج من أجل جواز السفر — عبد الله الزياد — الأردن.

وردة الصحراء — أسامة بن حسينة — الجزائر.

شفق الزمن — فاينر مينديز — كوستاريكا.

مراسل غزة — فاتح شاداوغلو — تركيا.

محاولة البحر — نيفين شرابي — مصر والمغرب.

مكتب بريد السماء — عمر سايت — تركيا.

الأيدي اليائسة — عمر صالح — فلسطين.

أم شاكر — العراق.

النغمة الأخيرة — العراق.

ثانياً: الأفلام الروائية الطويلة

ديسكو أفريقيا: حكاية من مدغشقر — لوكا رازاناخوانا — ألمانيا وقطر.

أخي — نعمان بگين — سوريا.

جزيرة سوخو — سفيتلانا فيدينا — روسيا.

العلم — فراس خوري — فرنسا.

إلى اللامكان — مهدي فليفل — بريطانيا.

الصبي — أندريه سيمونوف — روسيا.

بزوغ الفاتح — جاكوب شوترز — كازاخستان وأوزبكستان والولايات المتحدة.

الجزيرة — عمار الحمادي — العراق.

الخروج الآمن — محمد حمد — مصر وألمانيا وليبيا.

ثالثاً: الأفلام الوثائقية القصيرة

كلمات حرة: شاعر من غزة — عبد الله الهان — إنتاج مشترك بين تركيا وفلسطين.

الدمار — ديان بوشالا — إنتاج مشترك بين الولايات المتحدة وفلسطين.

اهتزازات من غزة — رهاب نزال — كندا.

النقطة العمياء — لطفي عاشور — تونس.

ما زلنا أحياء — محمد مصباح — فرنسا.

العدس — حمدي خليل الحسيني وسامر طاهر — فلسطين.

التراب — بشير سلمان — العراق.

القلوب الشابة — مروة علي الشرقاوي — مصر.

الممداني: الناجي رقم 501 — أنور محمد أبو الخير — فلسطين.

تركيب تراجيدي للحروف — فرناندو خوسيه بيريرا — فلسطين والبرتغال.

انتبهوا! الأطفال يلعبون — آنا باربارا إغليسياس وإيدويا غاستون سانشيز — فلسطين وإسبانيا.

سنعود — إيمان أوهابي — فرنسا.

تذكّر اسمي — ضياء آر، بيغوم أكسوي — تركيا.

النقوش تروي الحكايات — بيان أبو تميمة — فلسطين.

صدى النظرة — كارلس بوفر — إسبانيا وفلسطين.

الحاج التركي — زينب — لبنان.

الربيع الصامت — حسن حيدر — لبنان.

رابعاً: الأفلام الوثائقية الطويلة ومتوسطة المدة

ملاحظات عن المنفى — غوستافو كاسترو — البرازيل.

لا أرض أخرى — باسل حمدان — فلسطين.

أرض فلسطين: تغيير عالمي — كلاوديو لارا — إسبانيا.

أقدم من إسرائيل — كريستيان بيروانو — الأرجنتين وفلسطين.

حكاية أرومي — سعيد أبو بكر — نيجيريا.

إلقاء حجر — رزان الصالح — فلسطين ولبنان وكندا.

فوكا — دنيز دور — تركيا.

همو — ديكل أرجين — سوريا.

النفق — أونر قليتش — تركيا.

أبناء موستار — خليل سرحان — تركيا.

الافتتان — كارول منصور ومونا خالد — لبنان.

ناجو تاريخ كاميريتو — ألكسندريا ماخالا — كينيا.

الأحلام والحرية — فرانسيسكو كولومبو ومارسيا بارايسو — البرازيل.

موعد المهرجان ومكان إقامته

يُذكر أن الدورة التاسعة عشرة من مهرجان أفلام المقاومة الدولي تُقام خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2026، برئاسة جلال غفاري، في مجمع «ملت» السينمائي في طهران.

المصدر / طهران/ فلسطين: