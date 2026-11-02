تناول زيت الزيتون صباحا: فائدة حقيقية أم أمر مبالغ فيه؟

اختبر الباحثون إعطاء الزيت قبل الغلوكوز لدى الفئران، ولم يختبروا شربه صباحًا لدى البشر. لذلك لا تثبت النتائج أن هذه العادة تخفض السكر، أو تمنح فائدة إضافية مقارنة باستخدام الزيت ضمن الطعام.

ويُقصد بـ"شوت زيت الزيتون" شرب كمية منه منفردة في كأس صغير. أما إضافته إلى الوجبات بدل بعض الدهون المشبعة، مثل الزبدة والسمن، فتتيح الاستفادة منه مصدرًا للدهون غير المشبعة، دون الحاجة إلى شربه منفردًا أو على معدة فارغة.

عرضت جامعة كيوتو الدراسة في 9 أكتوبر 2026. وقارن الباحثون استجابة الفئران عند إعطائها الماء قبل الغلوكوز، أو زيت الزيتون قبله بـ15 دقيقة، أو الزيت بعده بـ15 دقيقة. وتابعوا سكر الدم والإشارات الهرمونية وسرعة انتقال محتويات المعدة إلى الأمعاء.

أدى إعطاء زيت الزيتون أولًا إلى إبطاء إفراغ المعدة وتخفيف الارتفاع المبكر لسكر الدم. لكن هذه النتيجة لا تثبت تحسنًا طويل الأمد في ضبط السكري؛ فالدراسة بحثت استجابة الفئران وترتيب وصول المغذيات إلى الجهاز الهضمي، ولم تختبر شرب الزيت يوميًا لدى البشر أو تقارن تناوله صباحًا بتناوله مساءً.

ولا تثبت الدراسة ذلك. فصيام الفئران جزء من إعداد التجربة، وليس دليلًا على أفضلية شرب زيت الزيتون على الريق لدى الإنسان. كما لم تختبر الدراسة التنحيف أو "تنظيف الجسم" أو إبطاء الشيخوخة، ولا تعادل التغيرات الهرمونية التي رصدتها تأثير دواء موصوف للسكري أو السمنة.

أما الفائدة الغذائية، فترتبط باستخدام زيوت غنية بالدهون غير المشبعة، ومنها زيت الزيتون، بدل بعض الدهون المشبعة.

وتوضح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن الأدلة على الفائدة القلبية المحتملة داعمة وليست قاطعة، وأن تحقيقها يرتبط بهذا الاستبدال دون زيادة مجموع السعرات اليومية. وهذا يختلف عن إثبات فائدة خاصة لشرب الزيت منفردًا أو على معدة فارغة.

ما أضرار الإفراط في زيت الزيتون؟

زيت الزيتون غني بالسعرات؛ فكل غرام من الدهون يوفر 9 سعرات حرارية. لذلك قد تزيد إضافته بكميات كبيرة إلى غذائك المعتاد إجمالي السعرات، بخلاف استخدامه بدل جزء من الزبدة أو السمن. ولا تثبت دراسة الفئران أن شربه يوميًا يساعد على التنحيف.

وقد تحفز الأطعمة الغنية بالدهون أعراض الارتجاع لدى بعض الأشخاص. فإذا لاحظت حرقة أو رجوع الحمض بعد شرب الزيت، فتجنب الطريقة التي تثير أعراضك وناقش الأمر مع الطبيب.

ويمكنك التعرف إلى أضرار زيت الزيتون عند الإفراط، مع الانتباه إلى أن الاستجابة تختلف، وأن الزيت لا يسبب الارتجاع للجميع.

استخدمه لتتبيل السلطة أو تحضير الطعام بدل جزء من الدهون الصلبة، مع مراعاة الكمية المناسبة لوجباتك. وتوصي جمعية القلب الأمريكية بالزيوت النباتية غير الاستوائية، ومنها زيت الزيتون، بدائلَ للدهون الأعلى تشبعًا. فالفائدة ترتبط بنوع الدهون التي تستبدلها، وليس بضرورة شرب الزيت منفردًا.

وإذا كنت تتناول أدوية للسكري، فلا توقفها أو تغيّرها استنادًا إلى هذه التجربة الحيوانية؛ فهي لم تختبر استبدال العلاج لدى البشر. ناقش مع فريقك الطبي تنظيم الوجبات المناسب لحالتك، بدل تطبيق توقيت أو كمية مستمدين من تجربة على الفئران.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: