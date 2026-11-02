15 اعتداء للاحتلال والمستعمرين استهدفت المزارعين وأراضيهم في 6 محافظات

رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الاثنين، 15 اعتداءً نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون بحق المزارعين وأراضيهم في 6 محافظات بالضفة الغربية، خلال 12 ساعة، تركزت على إحراق أشجار الزيتون واقتلاعها وتجريف الأراضي الزراعية، وتخريب مصادر المياه، وسرقة المحاصيل، واعتقال مزارعين ومصادرة مركبة، ومنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها، أن الاعتداءات وقعت خلال الفترة الممتدة من السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءً، وشملت محافظات سلفيت ونابلس ورام الله والبيرة وبيت لحم وقلقيلية والخليل، وترافقت في محافظة سلفيت مع الشروع في إقامة جدار إسمنتي جديد بمحاذاة أراضي قرية مردا شمال المحافظة.

وأوضحت أن هذه الاعتداءات تعكس تصعيداً يستهدف مقومات الإنتاج الزراعي الفلسطيني، ويتجاوز الاعتداء على موسم قطف الزيتون إلى فرض قيود على استخدام الأراضي وعزلها عن أصحابها.

وشددت على أن إقامة الجدران وتجريف الأراضي واقتلاع الأشجار إلى جانب تخريب مصادر المياه وسرقة المحاصيل واعتقال المزارعين، تشكل أدوات متزامنة لتقويض النشاط الزراعي.

وحذرت الهيئة من أن استمرار هذه الممارسات يهدد بتحويل القيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم إلى واقع جغرافي دائم، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الاعتداءات، وضمان حماية المزارعين وأشجارهم ومصادر مياههم، ومساءلة المسؤولين عن تدمير الممتلكات الزراعية والاستيلاء عليها.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: