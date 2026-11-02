4 شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي متواصل على غزة

استشهد 4 مواطنين، وأصيب آخرون، صباح اليوم الاثنين، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في وقت تواصلت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع .

وأعلن مصدر طبي عن استشهاد يوسف أبو يونس متأثرًا بجراحه جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطة للشرطة في مواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، أمس.

وفي وقت سابق، استشهد المواطن محمود جهاد محمود قفه (46 عامًا) إثر قصف إسرائيلي في منطقة الياباني شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما استشهد المواطن أسعد قشطة وأصيبت طفلة، جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية في شارع زعرب بمنطقة مفترق بئر 19 في مواصي خان يونس.

وفي وسط القطاع، استشهد المواطن إبراهيم عامر السعايدة (40 عامًا)، إثر إصابته بشظايا قنبلة ألقتها طائرة مسيرة من نوع "كواد كوبتر" شرقي قرية المصدر.

وأفادت طواقم الإسعاف والطوارئ في غزة بإصابة أربعة مواطنين جراء قصف استهدف قرية المصدر ومدينة خان يونس، وسط القطاع وجنوبه.

كما أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال في البطن، في مخيم اليرموك شرقي مدينة غزة، فيما أطلقت طائرات مسيرة من "كواد كابتر" نيرانها بشكل متقطع ومكثف في حيي الدرج والتفاح بمدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين