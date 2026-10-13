اعتداءات واسعة للمستوطنين على قاطفي الزيتون وخطوط الكهرباء

هاجم عشرات المستوطنين الحقول الزراعية وقاطفي الزيتون، وقطعوا خطوط الكهرباء عن عشرات المنازل في الضفة الغربية المحتلة.

ففي سهل طوباس، نصب مستوطنون معرشات بحماية جيش الاحتلال ورفعوا أعلام دولة الاحتلال في المنطقة، وسط تخوفات من أن يكون ذلك نواة لبؤرة استيطانية جديدة.

وفي منطقة المسعودية شمال غربي نابلس، قطع مستوطنون الكهرباء.

وقال ذياب حجي مسؤول الدفاع عن أراضي المسعودية، إن مستوطنين أقدموا على قطع الكهرباء عن المنطقة للمرة الخامسة، منذ أكثر من شهرين، في محاولة للتضييق على المواطنين، لافتاً إلى أن المنطقة تتعرض بشكل ممنهج لهجمات المستوطنين، التي تصاعدت عقب إنشاء بؤرة استيطانية قريبة.

وفي قرية بيرين شرق الخليل، قطع مستوطنون خطوط كهرباء.

وذكر رئيس مجلس قروي بيرين فريد برقان أن مستوطنين من البؤرة الاستيطانية "أدورين" التي أقيمت حديثاً على أراضي المواطنين في تلك المنطقة، قاموا للمرة السادسة على التوالي بقطع أسلاك الكهرباء المغذية لما يقارب من 20 منزلاً في منطقة واد الأعور التابعة لبيرين، مضيفاً، إن أهالي المنطقة يتعرضون بشكل مستمر لاعتداءات من المستوطنين وقوات الاحتلال، تشمل هدم المنازل وتجريف الأراضي وفرض قيود على التنقل لإجبارهم قسراً على الرحيل.

وفي مسافر يطا جنوب الخليل، قال الناشط أسامة مخامرة إن مستوطنين هاجموا أفراداً من عائلة النعامين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في خربة أَقواويس، وحاولوا الاستيلاء على معداتهم قبل منعهم من مواصلة القطف.

وذكر أن مستوطنين آخرين قطعوا الطريق على عدد من الطلبة أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم في خربة الحلاوة ومنعوا المركبات من الوصول إليهم، ما اضطرهم للعودة إلى مدرستهم في منطقة الفخيت، مشيراً إلى أن الطلبة يقيمون في تجمعات متفرقة ويتنقلون يومياً نحو الفخيت بسبب منع الاحتلال إقامة مدارس في تجمعاتهم، ويتعرضون لاعتداءات متكررة.

وفي بلدة ياسوف شرق سلفيت، قال جمعة عبد الفتاح رئيس المجلس القروي في ياسوف، إن مستوطنين اعتدوا على المزارعين أثناء وجودهم في أراضيهم بمنطقة الخلة، وأجبروهم على مغادرتها، وسرقوا ثمار الزيتون وماكينة القطاف التي تعود للمزارع مأمون معروف عيسى.

وفي قرية اسكاكا شمال شرقي سلفيت، نصب مستوطنون خيمة، وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين نصبوا خيمة بالقرب من عين اسكاكا الواقعة غرب القرية.

وفي بلدة بيت عور التحتا غرب رام الله، أتلف مستوطنون محاصيل، وقال شهود عيان، إن عدداً من المستوطنين رعوا أغنامهم في أراضٍ زراعية، ما أدى لإتلاف عدد من المحاصيل الزراعية.

وفي بلدة ترمسعيا شمال رام الله، أصيب شاب في اعتداء استيطاني.

وذكرت مصادر محلية أن شاباً أصيب باعتداء مستوطنين عليه أثناء قطفه ثمار الزيتون، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج، مشيرةً إلى أن قوات الاحتلال منعت المزارعين من دخول أراضيهم في منطقة "الشونة" بالبلدة، وأجبرتهم على مغادرتها.

كمكا هاجم مستوطنين مركبات المواطنين في قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرقي رام الله.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: