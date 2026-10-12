بلال أردوغان يدعو لحظر البضائع الإسرائيلية كافة

دعا نائب رئيس مجلس أمناء جامعة ابن خلدون التركية، بلال أردوغان، إلى توسيع نطاق حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليشمل جميع البضائع الإسرائيلية، مؤكدًا ضرورة مواصلة الضغط على الاحتلال في ظل استمرار جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وقال أردوغان، خلال مشاركته في «منتدى لندن للحلال»، المنعقد في العاصمة البريطانية يومي 10 و11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إن قرار بريطانيا وبعض الدول الغربية حظر التجارة مع المستوطنات يمثل خطوة أولى، معربًا عن أمله في توسيع نطاقه ليشمل مختلف المنتجات الإسرائيلية.

وشدد على أهمية استمرار التحركات والضغوط الرامية إلى محاسبة الاحتلال، ورفض السياسات التي تسهم في استمرار انتهاكاته بحق الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، أكد أردوغان أن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لا تزال متواصلة رغم إعلان وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الأوضاع الإنسانية والميدانية في القطاع ما زالت بالغة الخطورة.

وقال إن الاعتقاد بتراجع حدة الأزمة الإنسانية في ظل وقف إطلاق النار لا يعكس الواقع على الأرض، مضيفًا أن ما وصفه بالإبادة الجماعية «متواصل كل يوم».

ولفت إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا إلى قطاع غزة، في حين لم يتجاوز عدد الشاحنات التي دخلت خلال سبتمبر/أيلول الماضي 200 شاحنة يوميًا، وفق الأرقام التي أوردها، بما فيها الشاحنات التجارية.

كما اتهم سلطات الاحتلال بمنع دخول مساعدات ومنتجات قادمة من تركيا إلى القطاع، رغم تفاقم الاحتياجات الإنسانية للسكان.

وفي إطار دعم الشعب الفلسطيني، أعلن أردوغان تنظيم مسيرة تضامنية في مدينة إسطنبول صباح الأول من يناير/كانون الثاني 2027، على جسر غالاطة، تأكيدًا على التضامن مع الفلسطينيين ودعم قضيتهم.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الدعوات الدولية لوقف العدوان على قطاع غزة، وتعزيز الضغوط السياسية والاقتصادية على الاحتلال، بما يشمل وقف إمداده بالسلاح ومراجعة العلاقات التجارية المرتبطة بالمستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات