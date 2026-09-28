يتقدمهم كاتس وبن غفير.. 1271 مستوطنًا يقتحمون الأقصى يؤدون طقوسًا تلمودية

اقتحم 1271 مستوطنًا، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، يتقدمهم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وذلك في ثالث أيام ما يسمى "عيد العرش" اليهودي، وأدوا طقوسا.

وذكرت محافظة القدس أن كاتس وبن غفير تقدما اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، وسط حراسة أمنية مشددة من شرطة الاحتلال، وأديا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

وشهد المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح اقتحامات متتالية للمستوطنين، تخللتها أداء طقوس تلمودية، في ظل انتشار مكثف لقوات شرطة الاحتلال في محيط المسجد وأبوابه.

وأفادت محافظة القدس بأن المستوطنين أدوا خلال اقتحامهم طقوسًا وصلوات تلمودية، من بينها صلاة "الموساف" بصيغتها الخاصة، فيما يعرف لديهم بـ"جبل الهيكل"، وتضمنت مضامين مرتبطة بقرابين الأعياد.

وأضافت أن هذه الطقوس تحاكي ممارسات العبادة اليهودية المرتبطة بالمعبد المزعوم، بما يعكس التعامل مع المسجد وباحاته وكأنها فضاء لإقامة تلك الطقوس، في انتهاك للوضع التاريخي والقانوني القائم ومحاولة لفرض واقع ديني جديد فيه.

ونشرت المحافظة صورة ترصد إدخال "الأنواع الأربعة" من القرابين النباتية إلى المسجد الأقصى، حيث أقدم أحد المستوطنين على تركها في المكان بعد أداء الطقس، لتمكين آخرين من استخدامها لاحقا خلال صلواتهم وطقوسهم الدينية.

وكان نحو 1500 مستوطن وحاخامات قد اقتحموا المسجد الأقصى، أمس الأحد، وأدوا طقوسًا وصلوات تلمودية، خاصة قرب باب القطانين، بالتزامن مع إدخال ما يسمى "القرابين النباتية" إلى ساحاته.

كما ردد المستوطنون الأناشيد وأقاموا حلقات الرقص، وأدوا السجود الملحمي والانبطاح الجماعي، في مشاهد تعكس تصعيدا متواصلا في فرض الطقوس التلمودية داخل المسجد الأقصى المبارك، ومحاولات تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم فيه.

وتأتي هذه الاقتحامات وسط تشديد سلطات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وفرض قيود على دخول المصلين وحركتهم.

وشهد أيلول/سبتمبر الجاري اقتحامات متكررة، بينها دخول 480 مستوطنا في 13 أيلول، بالتزامن مع ما يسمى "رأس السنة العبرية"، ونحو 100 مستوطن في 20 أيلول خلال ما يسمى "يوم الغفران".

وبحسب معطيات محافظة القدس، اقتحم 40,661 مستوطنًا المسجد الأقصى منذ بداية العام وحتى نهاية آب/أغسطس 2026، فيما بلغت قرارات إبعاد المقدسيين عن المسجد نحو 800 قرار منذ بداية العام وحتى أوائل الشهر الجاري .

المصدر / فلسطين أون لاين