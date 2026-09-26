"منتدى الإعلاميين" يطالب بحماية دولية للصحفيين الفلسطينيين

طالب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اليوم السبت، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات والهيئات المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان، بتوفير حماية دولية فعلية للصحفيين الفلسطينيين، وفتح تحقيقات مستقلة في الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحقهم ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقال المنتدى، في بيان، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، الذي يصادف 26 سبتمبر/أيلول من كل عام، إن الأسرة الصحفية الفلسطينية تعيش واقعًا بالغ الخطورة، في ظل تعرض الصحفيين للموت والإصابة والاعتقال والنزوح، إلى جانب تدمير المؤسسات الإعلامية والمعدات.

وأكد أن الصحفي الفلسطيني مدني يمارس مهنته، ويتمتع بالحماية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشددًا على أن استهداف الصحفيين أو تهديدهم أو اعتقالهم تعسفيًا أو عرقلة عملهم يمثل اعتداءً على حرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة.

وحذر المنتدى من أن استمرار الإفلات من العقاب إزاء الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين الفلسطينيين يقوض منظومة حماية الصحافة عالميًا، ويبعث برسالة خطيرة بشأن قيمة حياة الصحفي الفلسطيني وحريته.

وطالب المجتمع الدولي بضمان قدرة الصحفيين الفلسطينيين على أداء عملهم دون تهديد أو استهداف، وفتح تحقيقات دولية مستقلة وشفافة في الجرائم المرتكبة بحقهم، وضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من العقاب وإحالة الملفات ذات الصلة إلى جهات العدالة الدولية المختصة.

كما دعا إلى الإفراج عن الصحفيين المعتقلين تعسفيًا وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية، والسماح لوسائل الإعلام والصحفيين الدوليين بالوصول إلى قطاع غزة والعمل فيه بحرية واستقلالية، إلى جانب تفعيل القرارات الدولية الخاصة بحماية الصحفيين في النزاعات المسلحة.

وفي هذه المناسبة، حيّا المنتدى صمود الصحفيين الفلسطينيين وإصرارهم على مواصلة أداء رسالتهم المهنية والإنسانية ونقل الحقيقة رغم المخاطر، مستذكرًا الصحفيين الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء واجبهم، والمصابين والمعتقلين والنازحين.

وشدد على أن التضامن مع الصحفي الفلسطيني لا ينبغي أن يقتصر على موقف رمزي في مناسبة سنوية، بل يجب أن يتحول إلى مسؤولية دولية مستمرة، تبدأ بحماية الصحفيين وتنتهي بتحقيق العدالة والمساءلة.

ويؤكد المنتدى أن استمرار الصحفيين الفلسطينيين في أداء رسالتهم، رغم المخاطر التي تحيط بعملهم، يجعل من توفير الحماية والمساءلة الدولية ضرورة ملحّة، لا سيما في ظل تواصل القيود المفروضة على العمل الصحفي ومحاولات الحد من وصول المعلومات والصور إلى الرأي العام العالمي.

المصدر / فلسطين أون لاين