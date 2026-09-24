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تسارع صفقات السلاح الأميركي لـ"إسرائيل" منذ عودة ترامب

24 سبتمبر 2026 . الساعة 12:58 بتوقيت القدس
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تسارع صفقات السلاح الأميركي لـ"إسرائيل" منذ عودة ترامب

تسارعت صفقات الأسلحة والمساعدات العسكرية الأميركية المخصصة لـ"إسرائيل" منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وشملت قنابل ثقيلة وذخائر موجهة ومروحيات أباتشي ومركبات هجومية وأنظمة صاروخية.

وتضمنت الصفقات التي وافقت عليها إدارة ترامب وأخطرت بها الكونغرس، وفق البيانات المتاحة، عمليات تسليح متتالية، استخدمت واشنطن في عدد منها صلاحيات الطوارئ لتجاوز إجراءات المراجعة المعتادة في الكونغرس وتسريع عمليات التسليم.

كما تستعد واشنطن لإبرام صفقة أسلحة جديدة لـ"إسرائيل" بقيمة نحو 2.8 مليار دولار، في وقت تتواصل فيه المساعدات العسكرية الأميركية لحليفتها في المنطقة.

وتأتي هذه الصفقات ضمن مسار متصاعد للدعم العسكري الأميركي لـ"إسرائيل" منذ عودة ترامب إلى الرئاسة، وسط استمرار الحرب في قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
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