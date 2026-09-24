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"سكابيوس" ينهك أسرى النقب وسط نقص العلاج

24 سبتمبر 2026 . الساعة 12:53 بتوقيت القدس
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"سكابيوس" ينهك أسرى النقب وسط نقص العلاج

أفاد مكتب إعلام الأسرى بتفشٍّ لمرض السكابيوس بين الأسرى في سجن النقب، في ظل نقص الأدوية والمراهم والفحوص الطبية، وفق ما ذكره المكتب.

وأوضح أن الحكة الشديدة الناتجة عن المرض تتسبب بتشقق الجلد وتحول الإصابات إلى جروح وتقرحات نازفة ودمامل مؤلمة والتهابات حادة، فيما يفاقم نقص الأدوية ومواد النظافة وتهالك الملابس وتبادل استخدامها بين الأسرى من انتشار العدوى.

وأشار المكتب إلى أن هذه الظروف تحرم الأسرى المصابين من النوم والراحة، مطالبًا بتدخل عاجل لتوفير العلاج والأدوية ومواد النظافة والملابس.

وتأتي هذه الظروف في ظل شكاوى متكررة من الأسرى ومؤسسات حقوقية بشأن أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، بما يشمل الاكتظاظ ونقص الرعاية الطبية ومواد النظافة، وفق ما تذكره مؤسسات الأسرى في تقاريرها.

وطالب مكتب إعلام الأسرى الجهات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لضمان توفير الرعاية الصحية للأسرى والحد من انتشار المرض.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
#الاحتلال #علاج #أسرى النقب #سكابيوس

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