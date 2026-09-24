"حماس": جاهزون لتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها بشأن غزة

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الخميس، جاهزية الحركة التامة لتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها مع مجلس السلام بشأن خطة السلام في قطاع غزة، مشيراً إلى أنها اتخذت جميع الخطوات اللازمة لذلك.

وقال قاسم، في بيان، إن التعطيل الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وخارطة الطريق المرتبطة به ناجم عن رفض حكومة الاحتلال الالتزام بالاتفاق، وتصعيد عدوانها على أهالي قطاع غزة، إلى جانب عجز مجلس السلام وممثله ميلادينوف عن إلزام الاحتلال بتنفيذ بنوده.

وشدد على ضرورة تحرك جميع الأطراف، ولا سيما الإدارة الأمريكية ومجلس السلام، لتسهيل دخول لجنة التكنوقراط إلى قطاع غزة، لتمكينها من الاضطلاع بواجباتها تجاه أهالي القطاع، والبدء بإدخال القوات الدولية، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار وخارطة الطريق المرتبطة به.

وتأتي تصريحات قاسم في ظل استمرار الحديث عن تنفيذ مراحل خارطة الطريق الخاصة بقطاع غزة، وسط تباين المواقف بشأن الالتزامات المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار وآليات تنفيذها.

المصدر / فلسطين أون لاين