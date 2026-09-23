مبابي يكشف كواليس تعثر انتقاله إلى ليفربول في 2017

كشف كيليان مبابي نجم ريال مدريد كواليس محاولة نادي ليفربول الإنكليزي لضمه في 2017 بعد مناقشات أجراها مع المدرب الألماني يورغن كلوب على متن طائرة خاصة.

وأشار مبابي في مقابلة أجرتها معه صحيفة “ذا أتلتيك” إلى أن والدته كانت تصر على انتقاله إلى ليفربول بعدما أحبت أجواء ملعب أنفيلد معقل الفريق الإنكليزي، لكنه تجاهل هذه الرغبة وفضل الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

وكان مبابي يبلغ حينها 18 عاما، ويلعب بصفوف موناكو، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان معارا لموسم واحد تحولت إلى انتقال نهائي مقابل 165.7 مليون جنيه إسترليني.

قال النجم الفرنسي “كان علي اتخاذ قرار، وبالفعل كنت قريبا من ليفربول، ووالدتي كانت معجبة بكلوب، وكنت تفضل انتقالي إلى ليفربول”.

وأشار “لقد ذهبت إلى إنكلترا في المرحلة الأولى من المفاوضات، وزارت مدينة ليفربول، وكانت تقول لي إنه ناد رائع يتسم بأجواء أسرية”.

وواصل مهاجم ريال مدريد “لقد ذهبت أمي إلى ملعب أنفيلد وأحبت أجواءه بعدما شاهدت بعض المباريات، وكانت تتخيلني في هذا الملعب”.

ولكن مبابي انتقل إلى باريس سان جيرمان، ليقضي معه ستة مواسم ساهم خلالها في ستة ألقاب للدوري ووصافة دوري أبطال أوروبا في 2020 قبل انضمامه لصفوف ريال مدريد في يونيو/حزيران 2024.

واصل “أتذكر أن كلوب شرح لنا مشروعه أثناء تحليقنا جوا في طائرة خاصة”.

وقال أيضا “أبلغت كلوب أنه ليس بحاجة لإقناعي، لأنه مدرب كبير، وليفربول ناد عريق، واهتمامه بضمي يعني الكثير، لكنني كنت أخطط لمسار آخر مختلف”.

واختتم كيليان مبابي “إنها قصة طريفة، وقررت في النهاية الانتقال إلى باريس سان جيرمان لرغبتي القوية في النجاح بمسقط رأسي”.

المصدر / وكالات