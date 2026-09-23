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"الصحة": 3 شهداء و18 إصابة خلال 24 ساعة في غزة

23 سبتمبر 2026 . الساعة 12:28 بتوقيت القدس
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جانب من تشييع ووداع جثماني الشهيدين أحمد زكي زيارة و أدهم صبحي زيارة، في غزة (تصوير محمود أبو حصيرة)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، وصول 3 شهداء و18 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 ارتفعت إلى 1,402 شهيدًا، فيما بلغت الإصابات 4,881 مصابًا، في حين وصل عدد حالات الانتشال إلى 834 شهيدًا.

وبحسب الوزارة، ارتفعت الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان على قطاع غزة إلى 73,922 شهيدًا و174,995 مصابًا.

وأشارت إلى أن الأرقام المعلنة تمثل حصيلة ما وصل إلى المستشفيات، فيما لا تزال أعداد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وفق بياناتها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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