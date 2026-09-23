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بينهم طبيب

"إعلام الأسرى": إصابة أسرى من غزة بقمع وحشي في سجن "النقب"

23 سبتمبر 2026 . الساعة 12:12 بتوقيت القدس
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سجن النقب

قال مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأربعاء، إن عددًا من الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة أصيبوا جراء عملية قمع وصفها بالوحشية نفذتها قوات الاحتلال في سجن النقب قبل نحو أسبوعين.

وأوضح المكتب، في بيان، أن طبيبًا أسيرًا من قطاع غزة أصيب بثلاث رصاصات مطاطية خلال عملية القمع، فيما تعرض أسير آخر لكسور في أضلاعه جراء الضرب المبرح بالهراوات داخل السجن.

وأضاف أن قوات القمع أطلقت الكلاب تجاه أسرى غزة، وأجبرتهم على الانبطاح أرضًا، قبل الاعتداء عليهم بالضرب، وفق البيان.

وحمل مكتب إعلام الأسرى سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى من قطاع غزة، مطالبًا بتدخل دولي عاجل لوقف عمليات القمع والاعتداء عليهم، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وتأتي هذه الإفادات في ظل استمرار القيود والإجراءات المشددة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وسط مطالبات حقوقية بضرورة توفير الحماية لهم وضمان حقوقهم وفق القوانين الدولية.

#غزة #سجن النقب #إعلام الأسرى

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