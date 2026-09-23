فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

4 شهداء وإصابات بقصف وإطلاق نار إسرائيلي في غزة

مجدي عبد العال.. شرطي رفح الذي واصل حماية الناس حتى اللحظة الأخيرة

الذهب ينخفض وسط توقعات بإبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول

المشاطيح.. خشب يُعاد تدويره لمواجهة أزمة الأثاث في غزة

"الصحة": 3 شهداء و18 إصابة خلال 24 ساعة في غزة

"إعلام الأسرى": إصابة أسرى من غزة بقمع وحشي في سجن "النقب"

انتقادات للسلطة لإهدار المال العام على المركبات الحكومية العسكرية

تشييع جثماني شهيدين ارتقيا بقصف إسرائيلي شرق مدينة غزة

إيران تكشف شروطها للتفاوض مع واشنطن

الشرع لترامب: امنحوا "إسرائيل" نيوجيرسي بدلًا من الجولان

بالصور تشييع جثماني شهيدين ارتقيا بقصف إسرائيلي شرق مدينة غزة

23 سبتمبر 2026 . الساعة 11:52 بتوقيت القدس
...
تشييع ووداع جثماني الشهيدين أحمد زكي زيارة و أدهم صبحي زيارة، واللذين ارتقيا شهداء بعد استهدافهم بصواريخ اسرائيلية مساء أمس شرق مدينة غزة (تصوير محمود أبو حصيرة)

شيّع أهالي مدينة غزة، اليوم الأربعاء، جثماني الشهيدين أحمد زكي زيارة وأدهم صبحي زيارة، اللذين ارتقيا مساء أمس الثلاثاء، إثر استهدافهما بصواريخ إسرائيلية شرق مدينة غزة.

وأُقيمت مراسم التشييع بمشاركة ذوي الشهيدين وعدد من المواطنين، وسط حالة من الحزن، فيما نُقلا إلى مثواهما الأخير بعد الصلاة عليهما.

وكان الشهيدان قد استُهدفا مساء أمس بصواريخ إسرائيلية في المنطقة الشرقية من مدينة غزة، ما أدى إلى استشهادهما.

ويأتي تشييع الشهيدين في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي استهداف مناطق متفرقة من قطاع غزة، وسط استمرار سقوط الشهداء والجرحى جراء القصف وإطلاق النار، وفق مصادر محلية.

d3b5d2cb-ed90-4522-b7cf-34fd5f1c1094.jpg
298471e2-c76a-4552-a0de-715dccb52d4b.jpg
2a9d360f-6745-49e7-9a4d-a23dde7de663.jpg
2178b065-2862-4ac5-a6c7-cf532500e872.jpg
e5a83d92-c17e-4444-8c0d-c2af6f732463.jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #الشهداء #التشييع

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة