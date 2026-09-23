تشييع جثماني شهيدين ارتقيا بقصف إسرائيلي شرق مدينة غزة

شيّع أهالي مدينة غزة، اليوم الأربعاء، جثماني الشهيدين أحمد زكي زيارة وأدهم صبحي زيارة، اللذين ارتقيا مساء أمس الثلاثاء، إثر استهدافهما بصواريخ إسرائيلية شرق مدينة غزة.

وأُقيمت مراسم التشييع بمشاركة ذوي الشهيدين وعدد من المواطنين، وسط حالة من الحزن، فيما نُقلا إلى مثواهما الأخير بعد الصلاة عليهما.

وكان الشهيدان قد استُهدفا مساء أمس بصواريخ إسرائيلية في المنطقة الشرقية من مدينة غزة، ما أدى إلى استشهادهما.

ويأتي تشييع الشهيدين في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي استهداف مناطق متفرقة من قطاع غزة، وسط استمرار سقوط الشهداء والجرحى جراء القصف وإطلاق النار، وفق مصادر محلية.













المصدر / فلسطين أون لاين