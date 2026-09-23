الشرع لترامب: امنحوا "إسرائيل" نيوجيرسي بدلًا من الجولان

كشف الرئيس السوري أحمد الشرع عن حديث دار بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الجولان، مشيرًا إلى أنه اقترح عليه، على سبيل المزاح، منح "إسرائيل" ولاية نيوجيرسي الأميركية بدلًا من أرض سورية «لا يملكها».

وجاءت تصريحات الشرع خلال جلسة حوارية نظمها مشروع سوريا التابع للمجلس الأطلسي في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الشرع إن ترامب وقف إلى جانب سوريا واتخذ قرارًا «تاريخيًا» برفع العقوبات عنها، مؤكدًا أن العلاقة التي تجمعه بالرئيس الأميركي «خاصة».

وأوضح الشرع أنه عندما دار الحديث سابقًا مع ترامب بشأن اعتراف واشنطن بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، رد عليه مازحًا باقتراح منح "إسرائيل" ولاية نيوجيرسي بدلًا من الجولان.

وأكد، بعيدًا عن المزاح، أن الجولان أرض سورية معترف بها دوليًا، وأن ملكيتها ليست محل تفاوض، مشددًا على أنه «لا يحق لرئيس سوري أو أميركي التنازل عنها».

مفاوضات مع "إسرائيل"

وكشف الشرع أن دمشق تجري محادثات مباشرة مع "إسرائيل" منذ نحو عام، مشيرًا إلى أن المفاوضات تقترب أحيانًا من التوصل إلى اتفاق قبل أن تتراجع "إسرائيل" في مراحلها الأخيرة.

وأوضح أن الأولوية السورية تتمثل في انسحاب "إسرائيل" من الأراضي التي سيطرت عليها بعد سقوط النظام السابق، والعودة إلى خطوط عام 1974، قبل الانتقال إلى بحث الترتيبات الأمنية، ومن ثم إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام دائم.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات