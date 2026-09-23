ببغاوات في الأمم المتحدة.. مكتب نتنياهو يسخر من قادة العالم

نشر مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقطع فيديو مولّدًا بتقنية الذكاء الاصطناعي، يسخر من قادة دول ومسؤولين دوليين أدانوا ممارسات (إسرائيل) في قطاع غزة وانتقدوا سياساتها خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويُظهر المقطع ببغاوات داخل قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ترتدي أزياء تحاكي شخصيات عدد من قادة العالم، بينهم قادة عرب، بينما تردد بشكل متكرر عبارة: «حمّلوا (إسرائيل) المسؤولية».

ويأتي نشر الفيديو في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما رافقها من إدانات وانتقادات دولية واسعة بشأن حجم الخسائر البشرية والدمار الذي لحق بالقطاع، إلى جانب تصاعد الخلافات الدبلوماسية بين (إسرائيل) وعدد من الدول والمنظمات الدولية بشأن الحرب وتداعياتها الإنسانية والسياسية.



المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات