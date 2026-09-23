فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

4 شهداء وإصابات بقصف وإطلاق نار إسرائيلي في غزة

مخيم المغازي يحتضن مباراة بين غزة والضفة تحت شعار "وطن واحد"

غزة.. حين يصبح البقاء خبرًا يوميًّا

صخرة وجودهم وصمت أمتنا.. حين تتحول الطقوس حول الأقصى إلى مشروع سيادة

"مجمع ناصر" يحذر من توقف غسيل الكلى بسبب نقص "Bibag"

المغرب ينتخب برلمانه.. 27 حزبا يتنافسون على 395 مقعدا

حين تنهار سردية الاحتلال أمام حقيقة غزة

أزمة السكن والإيجارات في قطاع غزة.. عبء اقتصادي جديد على الأسرة الفلسطينية

الدولار قرب أعلى مستوياته في شهرين وسط توقعات برفع أسعار الفائدة

استعدادات "خجولة" في مخيمات الإيواء لمواجهة موسم شتاء "استثنائي"

بالصور 4 شهداء وإصابات بقصف وإطلاق نار إسرائيلي في غزة

23 سبتمبر 2026 . الساعة 08:14 بتوقيت القدس
...
مشاهد من موقع استهداف مسيّرة إسرائيلية مركبة مدنية على شارع الرشيد قرب مفترق أصداء الغربي في مواصي خانيونس (تصوير محمد طوطح)

استشهد مواطنان وأصيب 3 آخرون، اليوم الأربعاء، جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة في محيط مفترق أصداء بمواصي خان يونس شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد محمد إبراهيم محمد أبو علوان وأسامة خالد محمد أبو خاطر، وإصابة 3 مواطنين آخرين جراء القصف.

وفي سياق متصل، استشهدت المواطنة نور عوني دياب متأثرة بإصابتها جراء تعرضها لإطلاق نار من قوات الاحتلال في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وكذلك استشهد مواطن وأصيب آخرون، جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت مصادر محلية أن الشاب أدهم صبحي زيارة استشهد متأثرًا بجراحه التي أصيب بها جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط محطة تمراز في شارع النفق بمدينة غزة.

وفي شمالي قطاع غزة، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه المناطق الواقعة شرقي مشروع بيت لاهيا.

وفي جنوبي القطاع، أصيب مواطن بجروح حرجة جدًا برصاص قوات الاحتلال في منطقة البداو بالسطر الغربي شمالي مدينة خان يونس.

كما نفذت قوات الاحتلال عملية نسف شمال شرقي مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية في المنطقة، فيما تعرضت المناطق الشرقية للمدينة لقصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات.

وفي وسط قطاع غزة، أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف شرقي مخيم البريج، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة ذاته. 

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ348 على التوالي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة، الموقع بوساطة عربية وأميركية في مدينة شرم الشيخ المصرية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي نص على إنهاء الحرب على غزة.

9284bb64-fffd-4c76-914a-1f2f6e25518f.jpg
412bb046-c7c6-430a-833a-3c3b78d6d47b.jpg
43198049-7688-46fe-b253-621d572ef4cf.jpg
7d2a37e2-bcf3-4881-8f4d-7bb693b00709.jpg
c4ecf54e-24fc-4973-87ac-8c974eb75fbf.jpg
540b75a4-9c73-4704-bed2-05e12c2d069d.jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #قصف #خروقات إسرائيلية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة