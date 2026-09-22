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بالصور الفن يستعيد ذاكرة غزة ويحمل احلام شبابها

22 سبتمبر 2026 . الساعة 15:01 بتوقيت القدس
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الفن يستعيد ذاكرة غزة ويحمل أحلام شبابها

نظّمت بلدية غزة والمجلس الشبابي البلدي، بالشراكة مع جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي، معرضًا فنيًا بعنوان «السلام حق.. والمدينة حياة»، بمناسبة اليوم العالمي للسلام، بمشاركة نحو 200 شخص من المجالس الشبابية والمؤسسات الشريكة.

وأقيم المعرض في بيت رئيس بلدية غزة الأسبق الحاج رشاد الشوا، بحضور رئيس البلدية د. يحيى السراج ونائبه تامر الريس، حيث شكّل مساحة للشباب والأطفال للتعبير عن تجاربهم خلال الحرب وأحلامهم بالسلام وإعادة الإعمار ومستقبل مدينتهم.

وأكد السراج خلال افتتاح المعرض أهمية إرساء السلام وحق أبناء غزة في العيش بأمن وحرية، مشددًا على أن الشباب والأطفال يستحقون مستقبلًا يليق بأحلامهم وحبهم للحياة.

وضم المعرض أعمالًا فنية تناولت السلام والأمل وإعادة الإعمار والخدمات البيئية، إلى جانب رسومات لأطفال عبّرت عن تطلعاتهم إلى غد أكثر أمنًا، فيما تخللت الفعالية فقرات فنية وثقافية وركن للكتب.

وجسّد المعرض مساحة للتعبير عن ذاكرة غزة وتجارب سكانها، وفي الوقت ذاته حمل رسائل شبابية تؤكد التمسك بالحياة والأمل وبناء مستقبل يسوده السلام.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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