الأشغال : 2000 مبنى خطر بينها 250 بحاجة لإزالة عاجلة في غزة

أعلنت وزارة الأشغال في قطاع غزة أن التقدير الأولي لعدد المباني المصنفة خطرة تجاوز 2000 مبنى، بينها أكثر من 250 مبنى بحاجة إلى إزالة كلية عاجلة باستخدام المعدات الثقيلة، وأكثر من 870 مبنى تحتاج إلى إزالة جزئية بالعمالة والمعدات اليدوية.

وبحسب توزيع المباني الخطرة، سجلت محافظة شمال غزة أكثر من 520 مبنى، بينها 42 بحاجة إلى إزالة كلية و88 إلى إزالة جزئية، فيما بلغ العدد في محافظة غزة أكثر من 700 مبنى، بينها 112 بحاجة إلى إزالة كلية و490 إلى إزالة جزئية.

وفي المحافظة الوسطى، جرى حصر أكثر من 300 مبنى خطر، بينها 48 بحاجة إلى إزالة كلية و122 إلى إزالة جزئية، بينما سجلت محافظة خانيونس أكثر من 480 مبنى، بينها 48 بحاجة إلى إزالة كلية و180 إلى إزالة جزئية.

وأوضحت الوزارة أن 880 مبنى لا تزال قيد الدراسة والتقييم، فيما جرى حتى الآن إزالة 320 مبنى مصنفًا خطرًا.

وعلى الصعيد الإنساني، قالت الوزارة إن انهيارات المباني الخطرة أدت إلى استشهاد 65 شخصًا وإصابة 270 آخرين، إضافة إلى نزوح نحو 5000 أسرة من المباني المنهارة.

وأشارت إلى أن نحو 13% من المباني مصنفة آيلة للسقوط، وتحتاج إلى الإخلاء والإزالة الفورية، في ظل استمرار المخاطر التي تهدد السكان في المناطق المتضررة.

المصدر / فلسطين أون لاين