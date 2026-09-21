فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

النفط يتراجع 3%.. برنت عند 100 دولار

ارتفاع حاد في العملات المشفرة.. بتكوين تتجاوز 85 ألف دولار

بسبب منشوراته الداعمة لفلسطين.. حملة تطالب بفصل باحث كويتي من جامعة لندن

"برشلونة" يخطط لتكريم ميسي .. الموعد والمكان

حادث صادم .. سيارة تصطدم بلاعب داخل الملعب !

التنمية بغزة: 1.5 مليون نازح يواجهون ظروف إيواء قاسية

وفاة مؤذن المسجد الحرام الشيخ إبراهيم المدني عن 51 عامًا

"أرنب" يقتحم ملعب المباراة !

لامين يامال يواصل تحطيم الأرقام

عرابة تواجه محاولة تغيير اسم "عين ناطف"... صراع على الذاكرة والمكان

الإصابة  تبعد لاعب عن معسكر منتخب مصر

21 سبتمبر 2026 . الساعة 14:08 بتوقيت القدس
...
حمدي فتحي
متابعة/ فلسطين أون لاين:

تعرض الدولي المصري حمدي فتحي لإصابة خلال مشاركته مع فريقه الوكرة أمام منافسه في مباراة الكأس، اليوم الإثنين، والتي انتهت بفوز الوكرة.

وتسببت الإصابة في تأكد غياب لاعب الوسط المصري عن معسكر منتخب مصر المقبل، وبالتالي عدم مشاركته في مواجهتي الفراعنة أمام أنغولا وجنوب السودان.

ويشكل غياب فتحي ضربة للجهاز الفني للمنتخب المصري، في ظل الاعتماد عليه خلال الفترة الماضية في وسط الملعب. ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية لتحديد طبيعة الإصابة ومدة غيابه عن الملاعب.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات
#رياضة #منتخب مصر #حمدي فتحي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة