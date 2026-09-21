الإصابة  تبعد لاعب عن معسكر منتخب مصر

متابعة/ فلسطين أون لاين:

تعرض الدولي المصري حمدي فتحي لإصابة خلال مشاركته مع فريقه الوكرة أمام منافسه في مباراة الكأس، اليوم الإثنين، والتي انتهت بفوز الوكرة.

وتسببت الإصابة في تأكد غياب لاعب الوسط المصري عن معسكر منتخب مصر المقبل، وبالتالي عدم مشاركته في مواجهتي الفراعنة أمام أنغولا وجنوب السودان.

ويشكل غياب فتحي ضربة للجهاز الفني للمنتخب المصري، في ظل الاعتماد عليه خلال الفترة الماضية في وسط الملعب. ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية لتحديد طبيعة الإصابة ومدة غيابه عن الملاعب.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات