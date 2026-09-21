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وفاة مؤذن المسجد الحرام الشيخ إبراهيم المدني عن 51 عامًا

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بالفيديو وفاة مؤذن المسجد الحرام الشيخ إبراهيم المدني عن 51 عامًا

21 سبتمبر 2026 . الساعة 13:44 بتوقيت القدس
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الشيخ إبراهيم بن عادل مدني

أعلنت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، الإثنين، وفاة مؤذن المسجد الحرام الشيخ إبراهيم بن عادل مدني، عن عمر ناهز 51 عامًا.

وكان الشيخ إبراهيم المدني واحدًا من مؤذني المسجد الحرام الـ24، الذين يتناوب 6 منهم يوميًا على رفع الأذان للصلوات الخمس وأذان الفجر. واشتهر بأداء أذان الفجر وتكبيرات العيد، إلى جانب توليه مهمة "التبليغ" خلف الإمام في المسجد الحرام.

وعقب الإعلان عن وفاته، تداول مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي وسمًا باسم الشيخ إبراهيم المدني، ونشروا مقاطع من أذانه وتكبيراته في المسجد الحرام، مستذكرين مسيرته في خدمة الأذان داخل الحرم المكي.

كما أعاد مستخدمون نشر لقاء سابق للشيخ المدني ضمن بودكاست "أشرقت"، تحدث فيه عن أول أذان رفعه في المسجد الحرام، وقال إنه بكى عندما رأى الطائفين حول الكعبة وهم يستمعون إلى صوته، متسائلًا: "من أنا حتى يرتفع صوتي في هذا المكان الطاهر؟".

وتحدث المدني خلال اللقاء عن تجربته في الأذان، كما شرح الفروق بين المدرستين المكية والمدنية في أداء الأذان.

 

المصدر / الصحافة السعودية
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