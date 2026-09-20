"صمتكم عار".. حين تحاول الحملات الرقمية إعادة غزة إلى واجهة العالم

غزة/ مريم الشوبكي:

من تحت الركام، ومن بين خيام تضررت بزخات من الأمطار، ومن أمام مشاهد المدنيين الذين ينتظرون الغذاء والدواء ومعدات الإنقاذ، خرج وسم #صمتكم_عار خلال الأيام الأخيرة ليضع المأساة الإنسانية في غزة أمام سؤال يتجاوز حدود التضامن الرقمي: ماذا فعل العالم؟ وماذا كان يستطيع أن يفعل؟ وماذا كان يتعين عليه أن يفعل؟

وانتشرت الحملة عبر منصات التواصل الاجتماعي في 17 و18 سبتمبر/أيلول 2026، وسط مطالبات بتحرك دولي عملي إزاء استمرار الاحتياجات الإنسانية في القطاع، وتركزت رسائلها على إدخال معدات البحث والإنقاذ، ورفع الأنقاض، وانتشال المفقودين، وتوفير الإيواء والمواد الأساسية، وعدم الاكتفاء بالبيانات والمواقف السياسية.

غزة والحدث المزمن

يرى المحاضر في قسم الصحافة والإعلام بالجامعة الإسلامية بغزة، د. منير أبو راس أن طول أمد حرب الإبادة جعل القضية الفلسطينية، وخصوصًا قطاع غزة، تتحول في جزء من الإعلام الدولي إلى "حدث مزمن"، بعدما تراجعت على سلم الأولويات أمام الأحداث السياسية العاجلة والقضايا الجديدة.

ويقول أبو راس لصحيفة "فلسطين" إن الأجندة الإعلامية الدولية تتأثر بالأحداث السياسية الآنية وبالمصالح والسياسات التحريرية لكل مؤسسة، الأمر الذي يجعل استمرار الحرب لفترة طويلة تحديًا أمام الحفاظ على المستوى نفسه من التغطية والاهتمام.

وبحسب رؤيته، فإن التعامل مع غزة بوصفها ملفًا مستمرًا لا يعني انتهاء القضية من الأجندة الإعلامية، لكنه يجعل إعادة لفت الانتباه إليها بحاجة إلى جهد فلسطيني وإعلامي متواصل، يستثمر الأحداث والفواجع المفصلية لإعادة طرح القضية من زوايا جديدة.

من الانتشار إلى التأثير

ويؤكد أبو راس أن المؤثر الرقمي أثبت جدواه في إيصال الرسائل ونشر الحملات وإبقاء قضايا معينة حاضرة أمام جمهور واسع، لكنه يميز بين الانتشار والتأثير.

ويقول إن قياس جدوى النشاط الرقمي يحتاج إلى دراسة لمعرفة ما إذا كان أحدث تغييرًا في سلوك الأطراف المعنية، أو أسهم في تلبية احتياجات المواطنين، موضحًا أن وصول المحتوى إلى جمهور كبير لا يعني بالضرورة تحقيق أثر عملي.

ويربط محدودية التأثير في كثير من الحالات بطبيعة القضايا وتشابكاتها الدولية والسياسية، عادا أن المؤثر الرقمي يواجه عوامل تتجاوز قدرته المباشرة على التأثير في القرار.

"صمتكم عار" يتصاعد

وفي قراءته للحملة، يقول أبو راس إن #صمتكم_عار نجحت في زيادة ظهور المنشورات والتفاعل معها، وأوصلت رسالتها إلى جمهور واسع، مستفيدة من تنوع المنشورات وكثافة النشر وتعدد أشكال المحتوى.

ويرى أن تصاعد الحملة مؤشر على نشاط القائمين عليها، لكنه يحتاج إلى استمرارية وتنوع في التفاعل والمحتوى حتى لا يتحول الزخم إلى موجة مؤقتة.

السردية والبلادة

ويحذر أبو راس من ظاهرة "البلادة الحسية"، التي قد تنتج عن التعرض المتكرر للمشاهد الصادمة والمأساوية، فتتراجع الاستجابة الانفعالية لدى الجمهور مع كثرة التكرار.

ويقول إن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تجديد السردية الفلسطينية، وعدم الاكتفاء بإعادة إنتاج الصور ذاتها، مع التركيز على القصص الإنسانية الفردية والشهادات الحية والبيانات والمصادر الموثوقة.

وبذلك، تصبح الحملة الرقمية بحاجة إلى أكثر من كثافة النشر؛ إلى قصة جديدة ومعلومة موثوقة وشهادة إنسانية قادرة على إعادة جذب الانتباه إلى قضية يتعرض الجمهور لتفاصيلها بصورة شبه يومية.

الشارع أسرع

ويرى أبو راس أن الفجوة بين المزاج الشعبي والأداء الرسمي في مختلف الدول تفسر جانبًا من حدود تأثير الحملات الرقمية؛ فالشارع يتفاعل بسرعة مع الأحداث والمشاهد التي تعرضها وسائل الإعلام، في حين تتحرك المؤسسات الرسمية والحكومات وفق سياسات وضوابط وتوافقات دولية تجعل استجابتها أبطأ من سرعة التفاعل الشعبي.

ومن هنا، تتسع أحيانًا المسافة بين ما يطالب به الجمهور وما تستطيع المؤسسات الرسمية أو ترغب في القيام به، خصوصًا في القضايا التي تحكمها اعتبارات سياسية ودولية معقدة.

ميزان القوة

ويقرأ الكاتب والباحث والمحلل السياسي الفلسطيني محمد شاهين هذه الفجوة من زاوية سياسية أوسع، معتبرًا أن المشكلة لا تتعلق فقط بغياب المعلومات عن حجم المأساة في غزة، وإنما بالفارق بين معرفة ما يحدث وبين امتلاك الإرادة والأدوات السياسية لتحويل هذه المعرفة إلى إجراءات.

ويرى شاهين أن النظام الدولي، بما فيه مجلس الأمن، يتأثر بتوازنات القوى الكبرى، وهو ما ينعكس، بحسب تحليله، على طريقة التعامل مع الملف الفلسطيني، خصوصًا عندما تتعارض المطالب الشعبية مع حسابات الدول ومصالحها السياسية.

ويشير إلى أن وجود المؤسسات والقواعد والآليات الدولية لا يعني بالضرورة أن نتائجها ستنعكس سريعًا على الأرض، ما لم تتوافر إرادة سياسية لدى الدول التي تمتلك أدوات الضغط والتأثير.

ما وراء البيانات

وبحسب شاهين، فإن الفجوة لا تقتصر على المؤسسات الدولية، وإنما تمتد إلى البيئة العربية أيضًا، حيث تتداخل المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية مع القدرة على اتخاذ مواقف أكثر تأثيرًا، فيما يبقى الشارع أسرع في التعبير عن غضبه من المؤسسات الرسمية.

ويرى أن الحملات الرقمية، ومنها #صمتكم_عار، تعكس محاولة لنقل الضغط من المجال الشعبي إلى المجال العام، لكنها لا تستطيع وحدها تغيير موازين القوة أو تجاوز التعقيدات السياسية التي تحيط بالملف.

اختبار الحملة

وبينما يركز أبو راس على تجديد المحتوى والسردية ومواجهة البلادة الحسية، يضع شاهين الحملة في سياق أوسع يتعلق بحدود تأثير الرأي العام في ظل توازنات سياسية دولية معقدة.

ويبقى التحدي أمام #صمتكم_عار في الحفاظ على حضورها وتجديد رسالتها وتحويل التفاعل الرقمي إلى ضغط مستمر، حتى لا تتحول مأساة غزة، مع طول أمدها، إلى "حدث مزمن" يراه العالم كثيرًا ويتفاعل معه أقل.

المصدر / فلسطين أون لاين