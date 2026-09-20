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"حماس" تدين اقتحام نتنياهو أنفاق الأقصى وحائط البراق

20 سبتمبر 2026 . الساعة 11:04 بتوقيت القدس
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نتنياهو وزوجته يقتحمون حائط البراق

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، اقتحام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الأنفاق والحفريات أسفل المسجد الأقصى المبارك وحائط البراق، وما رافقه من تصريحات وصفتها بالاستفزازية والمزاعم حول ما يسمى "قدس الأقداس".

وقالت الحركة، في بيان صحفي، إن اقتحام نتنياهو، الصادر بحقه أمر قبض من المحكمة الجنائية الدولية، يمثل "اعتداءً صارخًا على هوية المسجد الأقصى ومكانته"، واستفزازًا لمشاعر الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية.

وأكدت أن المسجد الأقصى، بمساحته وساحاته ومصلياته وأسواره وأبوابه، "مسجد إسلامي خالص"، معتبرة أن الحفريات والاقتحامات والطقوس الإسرائيلية ومحاولات فرض الرواية التوراتية لن تغيّر هوية المكان أو تطمس معالمه.

وأضافت حماس أن الحفريات والاستعراضات والتصريحات الإسرائيلية، إلى جانب محاولات فرض وقائع جديدة في القدس والمسجد الأقصى، لا تمنح الاحتلال حقًا في المقدسات، مؤكدة أن الأقصى سيبقى شاهدًا على عروبة القدس وإسلاميتها.

ودعت الحركة أبناء الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى وتكثيف الحضور فيه، كما دعت الجماهير العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه القدس والأقصى والتحرك رفضًا لمحاولات فرض وقائع جديدة على المقدسات الإسلامية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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