إد شيران: ما يحدث في غزة غير مبرر.. ولم أعد قادرًا على إخفاء مشاعري

استهل المغني البريطاني إد شيران حفلا غنائيا فرديا مساء السبت بتعليقات حول غزة، وقال إن الوضع في غزة "كارثي وغير مبرر".

وقال شيران في ملعب لينكون فايننشال فيلد: "لقد انفطر قلبي بسبب حجم الدمار وخسارة أرواح المدنيين، وأرواح الأطفال".

وتابع شيران أيضا أنه يريد أن تكون موسيقاه وعروضه حول الوحدة والإنسانية، وليس السياسة.

ثم تطرق إلى الجدل الذي اندلع بعد انسحاب مشاركين آخرين له في جولته الغنائية تضامنا مع مغني الراب ماكلمور، الذي تم استبعاده من الجولة بعد إدلائه بتعليقات مؤيدة للفلسطينيين على المسرح.

Ed Sheeran addresses the controversy surrounding Macklemore’s removal from his tour and says, “What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable.”



“Before I play some songs tonight, I hope it’s okay if I say a few words about this last week,” Sheeran said at the top of… pic.twitter.com/ZhtujolkKK — Variety (@Variety) September 20, 2026

في المقابل، قال معجبون بإد شيران حضروا حفله في فيلادلفيا، إنهم لا يزالون يدعمون المغني رغم الجدل بشأن استبعاد ماكلمور من الجولة بسبب تصريحاته عن فلسطين.

وتناول شيران القضية من على المسرح، وقال للجمهور إنه ارتكب "أخطاء" واعتذر للمعجبين. وأضاف أنه حاول تجنب أن يكون "معلقا سياسيا من أي نوع"، لكنه لم يعد قادرا على إخفاء مشاعره.

وكان عرض شيران على ملعب لينكولن فايننشال فيلد أول ظهور له منذ أن أعلن ماكلمور استبعاده من قائمة الفنانين الذين يقدمون عروضا افتتاحية في الجولة، بعد أن قال "فلسطين حرة" في حفل أقيم في وقت سابق من الشهر الجاري. وانسحب فنانون آخرون مشاركون في العروض الافتتاحية للجولة لاحقا تضامنا مع ماكلمور.

ولم يكن الجدل مهما للأشخاص يوم السبت قبل صعود شيران إلى المسرح.

وقالت جوي فان رولر، وهي معلمة تبلغ من العمر 55 عاما من بوتستاون بولاية بنسلفانيا، إنها تدعم الفنانين كليهما.

وأضافت: “ليس من الضروري أن يكون الأمر سياسيا. الأمر يتعلق بالموسيقى، ونحن ندعمهما كليهما، وكل شيء على ما يرام”.

وقال خافيير هرنانديز، وهو مصمم يبلغ من العمر 62 عاما من ألينتاون بولاية بنسلفانيا دعته ابنته إلى الحفل، ‌إن ماكلمور “ما كان ينبغي له التحدث عن السياسة”. وأضاف: “يمنح ذلك الناس فرصة لرفع أصواتهم وإحداث فوضى في الوضع برمته. كان ينبغي له أن يترك الأمر وشأنه”.

وتجمع عشرات المتظاهرين المناصرين ‌للفلسطينيين على بعد نحو نصف ميل من مكان الحفل قبل عرض شيران. وقال المنظمون إنهم كانوا هناك للتحدث إلى الناس عن الأوضاع على الأرض في غزة وتسليط الضوء على جماعات محلية تدافع عن الفلسطينيين.

وكتب ماكلمور على "إنستغرام" هذا الأسبوع، أن مالك فريق نيو إنغلاند ‌باتريوتس، روبرت كرافت، أبلغ شيران بأنه لن يسمح لماكلمور بالغناء في ملعب جيليت بمدينة فوكسبره في ماساتشوستس، حيث يحيي شيران حفلين في 25 و26 سبتمبر/ أيلول. وقال كرافت في بيان إن ماكلمور لن يشارك في هذين الحفلين.

وقال ماكلمور إن كرافت وملاكا آخرين للملاعب، أبلغوا شيران بأنه لن يُسمح له بالغناء في أماكنهم إذا ظل ماكلمور ضمن الجولة.

وقال ماكلمور "فلسطين حرة" خلال حفل أقيم في الرابع من سبتمبر/ أيلول على ملعب ميتلايف في إيست راذرفورد بولاية نيوجيرزي.

وكتب ماكلمور هذا الأسبوع: "إذا كانت تلك الكلمات كلفتني الصعود إلى المسرح، بينما أعادت توجيه الحديث إلى فلسطين، فتلك كانت أنجح جولة شاركت فيها".

وقال شيران في منشور على إنستغرام يوم الثلاثاء إن مروج الحفلات هو المسؤول عن استبعاد ماكلمور، وإن لديه “آراء شخصية بشأن هذا الصراع المدمر” غير أنه لا يتخذ مواقف سياسية علنا.

وكتب شيران "من يأتون إلى حفلاتي لا يتوقعون منبرا سياسيا".

المصدر / وكالات