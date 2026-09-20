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لجنة القدس تدعو لتحرك شعبي واسع رفضًا لاقتحام نتنياهو أنفاق البراق

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لجنة القدس تدعو لتحرك شعبي واسع رفضًا لاقتحام نتنياهو أنفاق البراق

20 سبتمبر 2026 . الساعة 10:14 بتوقيت القدس
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نتنياهو يظهر في نفق أسفل المسجد الاقصى

أدانت لجنة القدس في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، اقتحام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء أمس السبت، برفقة زوجته، أنفاق حائط البراق، وما رافقه من تصريحات تضمنت ادعاءات بوجود حق حصري في المكان.

وقالت اللجنة، في بيان لها، إن اقتحام نتنياهو لأنفاق حائط البراق يمثل "استفزازًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لحرمة المسجد الأقصى ومكانته"، رافضة التصريحات التي أدلى بها خلال الاقتحام.

واعتبرت أن تصريحات نتنياهو تأتي في إطار محاولة "تكريس رواية دينية وسياسية بالقوة والاستعراض"، محذرة من تداعياتها على المسجد الأقصى ومحيطه.

ودعت لجنة القدس الحركات والقوى والهيئات الفلسطينية والعربية والإسلامية إلى التحرك الشعبي العاجل والواسع، والتعبير بوضوح وحزم عن رفض اقتحام نتنياهو لأنفاق حائط البراق، وما صدر عنه من تصريحات.

وتأتي إدانة اللجنة في ظل تصاعد الاقتحامات والطقوس التلمودية في المسجد الأقصى ومحيطه، بالتزامن مع موسم الأعياد اليهودية، وسط تحذيرات فلسطينية من محاولات الاحتلال والمستوطنين فرض وقائع جديدة وتغيير الوضع القائم في المسجد.

المصدر / فلسطين أون لاين
#نتنياهو #لجنة القدس #أنفاق البراق

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