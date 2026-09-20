هجوم بمئات المسيرات على موسكو يوقع قتيلين ويلحق أضرارا بمصفاة نفط

أفادت السلطات الروسية عن تعرض موسكو ومحيطها صباح اليوم الأحد لهجوم بمئات المسيرات، أسفر عن مقتل شخصين وألحق أضرارا بمصفاة نفط مهمة، في اليوم الأخير من الانتخابات التشريعية الروسية.

وقال حاكم منطقة موسكو أندري فوروبيوف إنه تم اعتراض 249 مسيرة، في هجوم تسبب بأضرار في عدة مناطق سكنية.

وكتب على "تلغرام" أن “الهجوم متواصل”. وأشار إلى مقتل شخصين هما امرأة في الـ44 من العمر ورجل مسنّ في منطقتين مختلفتين.

وفي موقع ثالث شمله الهجوم، تم إجلاء 400 شخص بسبب حريق اندلع إثر سقوط مسيّرة على مبنى، بحسب فوروبيوف.

حريق كبير يلتهم مصفاة النفط في موسكو



بعد هجوم أوكراني بالمسيرات pic.twitter.com/K1tWbZrRsS — الأحداث العالمية (@A7dath_77) September 20, 2026

من جانبه، ذكر رئيس بلدية العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين في سلسلة من المنشورات على تلغرام أن الدفاعات الجوية أسقطت ما لا يقل عن 186 مسيّرة.

ولم يوضح مصدر المسيرات لكن هذه الهجمات تجري في وقت كثفت أوكرانيا في الأشهر الأخيرة ضرباتها في عمق الأراضي الروسية ردا على تصعيد روسيا ضرباتها، مستهدفة بصورة خاصة منشآت الطاقة والبنى التحتية اللوجستية.

وأضاف سوبيانين أن “منشأة في منطقة مصفاة موسكو النفطية تضررت” مؤكدا أنه لم يتم تسجيل سقوط ضحايا في الوقت الحاضر وأن فرق الإغاثة موجودة في الموقع.

وسبق أن أصيبت هذه المصفاة بضربات أوكرانية في الأشهر الأخيرة.

ووقع الهجوم في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات التشريعية الروسية التي يتوقع أن يفوز فيها حزب الرئيس فلاديمير بوتين “روسيا الموحدة”.

كما أنها تجري بالرغم من تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين أن أوكرانيا وروسيا تعهدتا بوقف استهداف البنى التحتية للطاقة في كل من البلدين.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف مستعدة لاتخاذ “خطوات تهدئة” إن قامت روسيا بالمثل، في بادرة اعتبرها الكرملين “فكرة جيدة”.

وكان زيلينسكي أعلن أنه يعتزم لقاء ترامب الأسبوع المقبل في نيويورك، وأبدى أمله في استئناف المحادثات المباشرة مع روسيا بعد الانتخابات التشريعية، بينما لم يستبعد الكرملين عقد اجتماع في تشرين الأول/أكتوبر.

المصدر / وكالات