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في "يوم الغفران"

نتنياهو يقتحم حائط البراق وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

20 سبتمبر 2026 . الساعة 09:34 بتوقيت القدس
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نتنياهو يقتحم حائط البراق

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسًا وصلوات تلمودية في باحاته، بالتزامن مع ما يسمى "يوم الغفران" اليهودي.

وجاءت الاقتحامات بعد ساعات من اقتحام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وآلاف المستوطنين حائط البراق، غربي المسجد الأقصى، وسط تشديد قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة ومحيط المسجد.

ونشر نتنياهو مشاهد من زيارته للأنفاق والحفريات أسفل المسجد الأقصى، بالتزامن مع تصاعد الاقتحامات وأداء الطقوس التلمودية في محيط المسجد.

وتزامنت هذه التطورات مع دعوات أطلقتها جماعات "الهيكل" لأنصارها لتكثيف اقتحامات المسجد الأقصى وأداء الطقوس الدينية خلال موسم الأعياد، وسط تحذيرات فلسطينية من استغلال هذه المناسبات لفرض وقائع جديدة في المسجد ومحيطه.

وفي المقابل، تتواصل الدعوات الفلسطينية إلى الحشد والرباط في المسجد الأقصى، والتصدي لاقتحامات المستوطنين، في ظل مخاوف من تصعيد الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القائم في المسجد.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #نتنياهو #حائط البراق

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