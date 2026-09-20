ترامب يقطع عطلته ويعود إلى البيت الأبيض مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عطلة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد ليعود بشكل غير متوقع إلى البيت الأبيض مساء السبت، مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

ولم تعط إدارته أي تفسير لعدم عودته اليوم الأحد من كامب ديفيد كما كان قد تم الإعلان سابقا.

ومع ذلك، فإن تغيير البيت الأبيض لمواعيد السفر خلال عطلات نهاية الأسبوع ليس بالأمر غير المألوف، خاصة لأسباب تتعلق بالطقس الذي أشارت توقعات إلى أنه سيكون ماطرا مع حدوث عواصف رعدية الأحد في منطقة كامب ديفيد الجبلية في ماريلاند.

President Trump returns to the White House Saturday evening after departing Camp David as his administration weighs its next steps in the war with Iran.



Trump is preparing for a major week in New York, where the Iran conflict is expected to be a focus as world leaders gather for… pic.twitter.com/JSK1b6tDmG — Fox News (@FoxNews) September 20, 2026

وتزامن هذا التغيير في الخطط مع إعلان التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل أنصار الله الحوثيين في اليمن السبت، أن الجماعة أطلقت صاروخا بالستيا على الرياض فجرا، بعد اندلاع حريق بالقرب من المطار الدولي بالعاصمة السعودية.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية وعدد من سفاراتها في منطقة الشرق الأوسط، تحذيرات أمنية للأمريكيين.

وأشارت التحذيرات إلى “احتمال حدوث تصعيد غير متوقع”، مضيفة أن “الحوثيين المدعومين من إيران شاركوا في أعمال عدائية ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك ضد مطارات مدنية”وفق تعبيرها.

وتابعت وزارة الخارجية أنه “من المحتمل أن يتصاعد هذا النزاع العسكري بسرعة”، محذرة “الأمريكيين خارج الشرق الأوسط بأن يعيدوا النظر بجدية في السفر إلى المنطقة أو عبرها”.

المصدر / وكالات