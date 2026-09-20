فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تصعيد استيطاني متواصل في "الرأس الأحمر" شرق طوباس

بعد انقطاعٍ نحو ثلاث سنوات.. عودة التعليم في غزة بارقة أمل لأولياء الأمور

وحدة الهدف وأزمة التنسيق في العمل الإسلامي

بسبب نقص الوقود.. مستشفى الكويت التخصصي يقلص خدماته ويقتصرها على الطوارئ

عودة إلى المدرسة

"هاتريك" صلاح يقود طرابزون سبور لاكتساح جالطة سراي برباعية

هاتريك رافينيا تقود برشلونة للفوز 3-1 على إشبيلية بالدوري

خروقات لا تتوقف.. إطلاق نار وقصف ونسف إسرائيلي في غزة

رئيس الاحتلال يعفو عن الجندي قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف

إصابتان واعتقالات واعتداءات للمستوطنين في الضفة الغربية

ترامب يقطع عطلته ويعود إلى البيت الأبيض مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

20 سبتمبر 2026 . الساعة 09:14 بتوقيت القدس
...
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أرشيف)

قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عطلة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد ليعود بشكل غير متوقع إلى البيت الأبيض مساء السبت، مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

ولم تعط إدارته أي تفسير لعدم عودته اليوم الأحد من كامب ديفيد كما كان قد تم الإعلان سابقا.

ومع ذلك، فإن تغيير البيت الأبيض لمواعيد السفر خلال عطلات نهاية الأسبوع ليس بالأمر غير المألوف، خاصة لأسباب تتعلق بالطقس الذي أشارت توقعات إلى أنه سيكون ماطرا مع حدوث عواصف رعدية الأحد في منطقة كامب ديفيد الجبلية في ماريلاند.

وتزامن هذا التغيير في الخطط مع إعلان التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل أنصار الله الحوثيين في اليمن السبت، أن الجماعة أطلقت صاروخا بالستيا على الرياض فجرا، بعد اندلاع حريق بالقرب من المطار الدولي بالعاصمة السعودية.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية وعدد من سفاراتها في منطقة الشرق الأوسط، تحذيرات أمنية للأمريكيين.

وأشارت التحذيرات إلى “احتمال حدوث تصعيد غير متوقع”، مضيفة أن “الحوثيين المدعومين من إيران شاركوا في أعمال عدائية ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك ضد مطارات مدنية”وفق تعبيرها.

وتابعت وزارة الخارجية أنه “من المحتمل أن يتصاعد هذا النزاع العسكري بسرعة”، محذرة “الأمريكيين خارج الشرق الأوسط بأن يعيدوا النظر بجدية في السفر إلى المنطقة أو عبرها”.

المصدر / وكالات
#الشرق الأوسط #أمريكا #ترامب

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة