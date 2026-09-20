بسبب نقص الوقود.. مستشفى الكويت التخصصي يقلص خدماته ويقتصرها على الطوارئ

خانيونس/ ربيع أبو نقيرة:

أعلن مستشفى الكويت التخصصي الميداني "شفاء فلسطين" في محافظة خان يونس، اضطراره إلى تقليص خدماته الصحية والطبية تقليصًا حادًّا، واقتصار العمل على استقبال الحالات الطارئة جداً ابتداءً من اليوم عقب تلقيه إشعاراً رسمياً من منظمة الصحة العالمية (WHO) يفيد بوقف إمداده بالوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية.

وفي مقابلة مع صحيفة "فلسطين"، أكد د. جمال الهمص، المدير الطبي لمستشفى الكويت التخصصي الميداني، أن المستشفى ينظر ببالغ الحزن والأسى إلى هذا القرار المكره عليه، موضحاً أن منظمة الصحة العالمية أبلغت إدارة المستشفى بتوقف تزويدها بالوقود، وذلك بعد فترة وجيزة من توقف توريد الزيوت وقطع الغيار وفلاتر المولدات.

وأوضح الهمص أن التيار الكهربائي العام متوقف تماماً منذ بداية حرب الإبادة، ما جعل المستشفى يعتمد اعتماداً كلياً وعلى مدار 24 ساعة يومياً على المولدات الكهربائية لتشغيل الأجهزة الطبية الحيوية.

وأشار إلى أن غياب الوقود يعني توقف المولدات، وهو ما أدى مباشرة إلى التوقف المكره لجميع العمليات الجراحية، والعيادات الخارجية، وعمليات الولادة القيصرية، والمناظير التشخيصية والجراحية، لعدم توفر مصدر كهربائي ثابت ومستمر.

وشدد المدير الطبي على أن المستشفى بات يقتصر فقط على تقديم الخدمات الطارئة المنقذة للحياة للحالات الحادة التي تصل إليه عبر قسم الطوارئ العامة وطوارئ الولادة.

وحذر الهمص من كوارث إنسانية وصحية محققة، لافتاً إلى أن المستشفى يخدم كتلة بشرية هائلة تُقدر بنحو 700 ألف نسمة من النازحين المتكدسين في محيطه، والذين نزحوا من رفح وشمال القطاع وشرق خان يونس، فضلاً عن استقباله اليومي لما يزيد عن 3000 مريض.

وأضاف أن إغلاق هذه الأقسام يمثل حرماناً قاسياً لهؤلاء المرضى والجرحى من الفحوصات والمتابعة الدورية والأشعة والعلاج، واصفا ذلك بأنه "قتل متعمد بحرمان المواطن من الخدمات الصحية المجانية الأساسية".

وتُشير تقديرات إدارة المستشفى إلى أن الحد الأدنى لاحتياجاته من الوقود لضمان استمرار عمل كل الأقسام والمولدات يصل إلى نحو 1000 لتر يومياً (بمعدل 50 إلى 100 لتر في الساعة).

من جانبها، أوضحت إدارة مستشفى الكويت التخصصي الميداني في تصريح صحفي صادر عنها، أن تقليص الخدمات يشمل توقف العمليات الجراحية، وخدمات الولادة، والعيادات الخارجية، والإجراءات العلاجية، وخدمات الأشعة والمختبر، إضافة إلى توقف خدمات الإسعاف ونقل المرضى، ومركز الأسنان، ومركز الأوعية الدموية والقدم السكرية، ومركز غيار الجروح المتقدمة.

وفي ختام حديثه، وجّه الدكتور جمال الهمص نداءً عاجلاً ومباشراً إلى الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، والمنظمات الدولية كافة، حثّهم فيه على التدخل الفوري وتأمين إمدادات الوقود والزيوت وقطع الغيار والأدوية والمستلزمات الطبية بشكل عاجل.

كما دعا المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر وإنهاء معاناة المريض الفلسطيني وتأمين استمرار تقديم الخدمات الصحية الإنسانية قبل انهيار المنظومة الطبية بالكامل.

المصدر / فلسطين أون لاين