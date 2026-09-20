خروقات لا تتوقف.. إطلاق نار وقصف ونسف إسرائيلي في غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، اليوم الأحد، بإطلاق النار والقذائف والنسف في مناطق متفرقة من القطاع.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها شمالي بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في أجواء البلدة، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة شرقي جباليا البلد شمالي القطاع.

وفي مدينة غزة، أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار باتجاه ساحل المدينة، بينما أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بكثافة شرقي المدينة، بالتزامن مع تسجيل إطلاق نار من الطيران المروحي شرقي وشمالي القطاع.

وفي وسط القطاع، نفذت قوات الاحتلال عملية نسف شرقي مخيم البريج.

وجنوبي القطاع، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة في المناطق الجنوبية والشرقية من مدينة خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف جنوبي المدينة.

كما سجل إطلاق نار من الطيران المروحي في محيط دوار العلم جنوبي مواصي مدينة رفح، إلى جانب إطلاق نار شرقي مدينة خان يونس.

وأمس السبت، استشهد أربعة فلسطينيين، بينهم طفلة، وأصيب آخرون، السبت، جراء غارات وإطلاق نار وقصف مدفعي إسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة،

وبلغت حصيلة ضحايا خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار السار في القطاع منذ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 إلى 1390 شهيدا و4801 إصابة، بالإضافة إلى انتشال جثامين 831 شهيدا، وفق معطيات نشرتها وزارة الصحة، أمس.

وارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة التراكمية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 73,910 شهداء و174,914 إصابة، بعد إضافة 85 شهيدا ممن استكملت بياناتهم واعتمدت من لجنة اعتماد الشهداء.

المصدر / فلسطين أون لاين