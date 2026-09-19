14 هجوما للمستعمرين على قرى وبلدات في الضفة

نفذ مستعمرين، اليوم السبت، ما لا يقل عن 14 هجوما على قرى وبلدات في محافظات الضفة الغربية المحتلة.

وأحصت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وقوع تلك الهجمات بواقع 6 في محافظة رام الله والبيرة، و3 في الخليل، و3 في نابلس، واعتداءين في بيت لحم.

وأوضحت الهيئة أن الاعتداءات في محافظة رام الله والبيرة شملت إطلاق الرصاص صوب منازل المواطنين في قرية المغير، ومهاجمة المواطنين بغاز الفلفل وإلحاق أضرار بمركبة إسعاف، إلى جانب مهاجمة قرى برقا وأبو فلاح وأم صفا، ومحاولة إحراق منزل والاعتداء على مواطن وسرقة محصول الزيتون، فضلاً عن محاولة سرقة نحو 300 رأس من الأغنام وحصان من منطقة الحيان في دير دبوان.

وفي محافظة الخليل، قطع المستعمرون خط المياه الرئيس المغذي لقرية أدقيقة في بادية يطا، ما حرم نحو 700 مواطن من المياه، وأحرقوا غرفة زراعية وخطوا شعارات تحريضية شرق يطا، كما اعتدوا على عائلة المواطن فضل الهدار في خلة الحمص، وأجبروها على نقل خيمتها المقامة فوق أنقاض منزلها المهدوم بحثاً عن مكان أكثر أمناً.

وفي نابلس، تجول مستعمرون بين منازل المواطنين في اللبن الشرقية، وخربوا دفيئات زراعية وسرقوا أقواساً حديدية ومعدات من أراضي قرية الناقورة، وواصلوا مضايقة المواطنين في بيت إمرين.

أما في بيت لحم، فطارد المستعمرون رعاة الأغنام في برية زعترة، وأطلقوا مواشيهم في أراضي المواطنين وتجمعوا قرب منازلهم في منطقة واد أبو نجيم.

وأكدت الهيئة أن هذه الحصيلة تكشف أن اعتداءات المستعمرين تندرج في إطار تكامل الأدوات الاحتلالية التي تستهدف أمن الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر مياههم وسبل عيشهم، وتهدف في جوهرها إلى تضييق وجودهم ودفعهم إلى مغادرة أراضيهم.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: