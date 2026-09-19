كيف تساعدين طفلك على التعامل مع الرفض؟

قد يواجه الطفل الرفض في مواقف يومية متعددة، سواء عندما يرفض أحد طلباته، أو لا يختاره أصدقاؤه للعب، أو يسمع كلمة «لا» من والديه. ورغم أن هذه المواقف قد تبدو بسيطة في نظر الكبار، فإنها قد تكون مؤثرة عاطفيًا بالنسبة إلى الطفل، خصوصًا عندما لا يمتلك بعد القدرة الكافية على فهم مشاعره والتعبير عنها.

لذلك، يحتاج الطفل إلى دعم والديه حتى يتعلم التعامل مع الرفض بطريقة صحية، بدلًا من تفسيره على أنه دليل على أنه غير محبوب أو غير مهم. ومع الوقت، تساعده هذه المهارة على بناء الثقة بالنفس، وفهم مشاعر الآخرين، والتعامل مع المواقف الصعبة بمرونة أكبر.

1. اتركي لطفلك مساحة للتعبير عن مشاعره

عندما يواجه الطفل الرفض، قد يشعر بالحزن أو الغضب أو الإحباط. لذلك، من المهم أن يستمع الأهل إليه من دون التقليل من مشاعره أو مطالبته بالتوقف عن البكاء فورًا.

يمكنكِ مساعدته على تسمية ما يشعر به، كأن تقولي له: «أعرف أنك حزين لأن صديقك لم يرغب في اللعب معك». فتسمية المشاعر تساعد الطفل على فهمها والتعامل معها بدلًا من كبتها أو التعبير عنها بطريقة سلبية.

2. علّميه أن الرفض لا يقلل من قيمته

قد يربط الطفل أحيانًا بين رفض الآخرين له وبين قيمته الشخصية، فيعتقد أنه غير محبوب أو أنه ارتكب خطأ ما.

هنا يأتي دور الأهل في توضيح أن رفض شخص ما لطلبه أو عدم رغبته في اللعب معه لا يعني أن الطفل سيئ أو غير محبوب. فقد تكون لدى الطرف الآخر رغبات أو أسباب لا علاقة لها به.

وبهذه الطريقة، يتعلم الطفل الفصل بين الموقف العابر وبين نظرته إلى نفسه.

3. ساعديه على فهم وجهة نظر الآخرين

من المفيد أن يتعلم الطفل أن الآخرين لديهم مشاعر ورغبات واحتياجات مختلفة أيضًا.

فإذا رفض أحد أصدقائه اللعب معه، يمكنكِ أن تشرحي له أن صديقه ربما يريد اللعب بمفرده أو يفضل نشاطًا آخر في تلك اللحظة. ولا يعني ذلك بالضرورة أنه لا يحب اللعب معه.

يساعد هذا النوع من الحوار الطفل على احترام حدود الآخرين، ويجعله أقل ميلًا إلى تفسير كل موقف رفض باعتباره أمرًا شخصيًا.

4. درّبيه على التعامل مع الرفض بطريقة عملية

لا يكفي أن يفهم الطفل مشاعره؛ بل يحتاج أيضًا إلى تعلم كيفية التصرف عندما يواجه الرفض.

يمكنكِ تدريبه على البحث عن بديل، أو الانتقال إلى نشاط آخر، أو التحدث مع شخص يثق به عندما يشعر بالحزن. كما يمكن مناقشة الموقف معه بعد أن يهدأ، وسؤاله عن الخيارات التي كان يمكنه تجربتها.

ومع تكرار هذه المواقف، يكتسب الطفل تدريجيًا مهارات تساعده على التعامل مع الرفض دون أن يشعر بأنه نهاية العالم.

5. عزّزي ثقته بنفسه

يساعد التشجيع المستمر الطفل على تجاوز المواقف التي يشعر فيها بالرفض. لذلك، حاولي التركيز على جهوده وصفاته ومهاراته، بدلًا من ربط قيمته بنتائج المواقف الاجتماعية.

يمكنكِ تذكيره بالأشياء التي يجيدها وبالمواقف التي تعامل فيها بشكل جيد، مع تجنب المبالغة في مدحه أو جعله يعتمد على رأي الآخرين لتقدير نفسه.

ومع الوقت، يبدأ الطفل في فهم أن الرفض جزء طبيعي من الحياة، وأن تجربة موقف محبط لا تحدد قيمته أو مكانته لدى الآخرين.

المرونة العاطفية تبدأ من المواقف اليومية

يحتاج الطفل إلى الوقت والتجارب المتكررة حتى يتعلم التعامل مع الرفض بصورة ناضجة. وعندما يمنحه الأهل مساحة للتعبير عن مشاعره، ويساعدونه على فهم أسباب الرفض، ويدعمون ثقته بنفسه، فإنهم يضعون أساسًا مهمًا لتطوير المرونة العاطفية التي يحتاج إليها في علاقاته ومراحل نموه المختلفة.

فالهدف ليس أن يتجنب الطفل الشعور بالحزن أو الخيبة عند رفضه، وإنما أن يتعلم أن هذه المشاعر طبيعية ومؤقتة، وأنه قادر على تجاوزها والمضي قدمًا.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات