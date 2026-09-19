الأوقاف بغزة تدين اقتحام بن غفير حائط البراق وأداءه طقوسًا تلمودية

أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، اليوم السبت، اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير حائط البراق غربي المسجد الأقصى المبارك، وأداءه طقوسًا تلمودية برفقة مجموعات من المستوطنين خلال الليلة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة المقدسات الإسلامية واعتداءً على المسجد الأقصى، محذرة من محاولات فرض واقع تهويدي جديد على ساحاته ومعالمه التاريخية.

وأكدت أن المسجد الأقصى سيبقى مسجدًا إسلاميًا خالصًا، رافضة أي محاولات لتقسيمه أو تغيير هويته، ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها في وقف الاعتداءات المتكررة على المقدسات وحمايتها.

وشددت الوزارة على أن المسجد الأقصى يمثل رمزًا دينيًا وحضاريًا للأمة الإسلامية، مؤكدة استمرار الشعب الفلسطيني في الدفاع عن مقدساته، وفق ما جاء في بيانها.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وتكثيف أداء الطقوس التلمودية في محيطه، بالتزامن مع فترة الأعياد اليهودية، وسط تحذيرات فلسطينية من استغلال هذه المناسبات لفرض تغييرات على الوضع القائم في المسجد ومحاولة تكريس وقائع جديدة داخله.

المصدر / فلسطين أون لاين