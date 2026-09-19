شعارات تحريضية تدعو لقتل الفلسطينيين في اعتداء للمستوطنين بالضفة

نفذ مستوطنون، صباح اليوم السبت، سلسلة اعتداءات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، طالت ممتلكات المواطنين ومصادر المياه والمنازل، تخللها إحراق غرفة زراعية وكتابة شعارات تحريضية، إلى جانب تخريب خط مياه رئيسي ومحاصرة منزل فلسطيني من قبل مستوطنين مسلحين.

ففي منطقة "أغزيوه" شرق يطا جنوب الخليل، أضرم مستوطنون النار في غرفة زراعية تعود لأحد المواطنين، قبل أن يخطوا على جدرانها شعارات تحريضية تدعو إلى قتل الفلسطينيين، في اعتداء طال ممتلكات الأهالي في المنطقة.

وفي قرية أَدْقِيقَة بالبادية الشرقية جنوب الخليل، اعتدى مستوطنون على خط المياه الرئيسي الواصل إلى القرية، ما أدى إلى انقطاع المياه عن الأهالي وحرمانهم من مصدر المياه الذي يعتمدون عليه.

وفي خربة المراجم قرب قرية دوما جنوب نابلس، حاصر مستوطنون مسلحون وملثمون منزل أحد المواطنين، وحاولوا اقتحامه، ما أثار حالة من الخوف والقلق بين أفراد العائلة وسكان المنطقة.

وفي قرية المغير شمال شرقي رام الله، أطلق مستوطنون الرصاص الحي صوب منازل المواطنين، خلال عدوانهم على القرية، وسط حالة من التوتر والخوف بين الأهالي.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد هجمات المستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، ولا سيما التجمعات الفلسطينية القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، والتي تستهدف المواطنين وممتلكاتهم ومصادر المياه، وتفاقم ظروف الحياة اليومية للسكان.

المصدر / فلسطين أون لاين