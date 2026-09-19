الاحتلال ينفذ حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، حملة اقتحامات واسعة طالت مدنًا وبلدات عدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها مداهمة منازل واعتقالات والاعتداء على مواطنين، إلى جانب إطلاق الرصاص وقنابل الغاز.

ففي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرق المدينة، وداهمت عددًا من منازل المواطنين واعتدت بالضرب على عدد من الشبان، قبل أن تقتحم بلدة ترمسعيا المجاورة.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة "الكروم" في بلدة عقربا جنوب شرق المدينة، ودفعّت بقوة راجلة إلى شارع القدس شرقي المدينة، فيما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي تجاه مركبة قرب حاجز حوارة شرق نابلس.

وفي خربة المراجم جنوب نابلس، حاصر مستوطنون مسلحون منزلًا فلسطينيًا وحاولوا اقتحامه، وسط استمرار اعتداءاتهم في المناطق القريبة من التجمعات الفلسطينية.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال سكنات الجامعة العربية الأمريكية، واعتقلت مواطنًا عقب مداهمة سكنات للنازحين من مخيم جنين في محيط الجامعة، كما اقتحمت بلدتي عرابة وفحمة جنوب غرب المحافظة، وداهمت عددًا من منازل المواطنين في بلدة فحمة.

وفي سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير بلوط غرب المدينة، واعتقلت شابًا خلال العملية.

أما في أريحا، فاقتحمت قوات الاحتلال المدينة، واتجهت آلياتها نحو شارع مخيم عين السلطان، وسط انتشار عسكري في المنطقة.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عزون وكفر ثلث شرق المدينة، وداهمت عدة منازل في كفر ثلث، كما اقتحمت مدينة قلقيلية.

وفي الخليل، نصبت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًا قرب معصرة الزيتون في منطقة سنجر بمدينة دورا جنوب المحافظة، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين في المنطقة.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر عقب شمال المدينة، فيما اندلعت حرائق في جبل المشارف ببلدة العيساوية شمال شرق القدس، عقب إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز في المنطقة.

وتأتي هذه الاقتحامات في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بالتزامن مع تكثيف المداهمات والاعتقالات واستهداف المواطنين وممتلكاتهم، إلى جانب تواصل اعتداءات المستوطنين في عدد من المناطق.

المصدر / فلسطين أون لاين