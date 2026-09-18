لا تستند للتوافق .. (أوبال) يرفض انتخابات الوطني الفلسطيني في أمريكا اللاتينية

أعلن الاتحاد الفلسطيني في أمريكا اللاتينية (أوبال) رفضه لما وصفه بـ"العملية الانتخابية" الجارية في دول أمريكا اللاتينية، معتبرًا أنها لا تضمن تمثيلًا حقيقيًا وشاملًا للجاليات الفلسطينية، ولا تستند إلى توافق وطني فلسطيني شامل.

وقال الاتحاد، في بيان، إن ما تقوم به لجنة المتابعة للانتخابات الفلسطينية في دول الشتات، بما في ذلك اللجنة التي زارت البرازيل، يمثل آلية تهدف إلى تشكيل مجلس وطني فلسطيني وفق نهج يقوم، بحسب وصفه، على "الهيمنة والتفرد والإقصاء"، ومصادرة القرار الوطني واحتكار تمثيل الشعب الفلسطيني.

وانتقد "أوبال" اقتصار زيارة اللجنة إلى البرازيل على مدينتي بورتو أليغري وبرازيليا، معتبرًا أن إجراء الانتخابات بهذه الآلية لا يعكس واقع انتشار الجاليات الفلسطينية في مختلف أنحاء البلاد، ولا يضمن مشاركتها في اختيار ممثليها.

وأضاف أن هذه العملية تأتي في ظل رفض ثمانية فصائل فلسطينية إجراء الانتخابات قبل التوصل إلى توافق وطني شامل، وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية تضمن مشاركة مختلف مكونات الشعب الفلسطيني دون إقصاء أو تهميش.

وأكد الاتحاد أنه "لم يشارك بأي شكل من الأشكال" في أي حوار أو تفاهمات مع السلطة الفلسطينية أو ممثليها بشأن الانتخابات، سواء في البرازيل أو في أي مكان آخر.

وشدد على أن موقفه يقوم على رفض العملية برمتها، معتبرًا أنها لا تستند إلى مشاركة فلسطينية شاملة، ولا توفر آليات واضحة تتيح للجاليات الاطلاع على تفاصيلها والمشاركة فيها بصورة مباشرة.

وأشار أوبال إلى أن لجنة المتابعة، وفق البيان، عمدت في دول الشتات إلى تهميش الجاليات الفلسطينية، والاكتفاء بتعيين بعض أبنائها أعضاء في المجلس الوطني، بدل إجراء انتخابات شاملة تشمل مختلف الجاليات وتتيح لها اختيار ممثليها.

وفي هذا السياق، أثار الاتحاد تساؤلات بشأن آليات تشكيل المجمعات الانتخابية، ومدى قدرتها على التعبير عن أصوات الفلسطينيين في دول أمريكا اللاتينية، معتبرًا أن حصر المشاركة في نطاق جغرافي محدود لا يمكن أن يعكس، من وجهة نظره، إرادة الجاليات المنتشرة في أنحاء واسعة من القارة.

المصدر / نيويورك/ فلسطين أون لاين: