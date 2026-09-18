كايري إيرفينغ يتكفل بغرامة لاعب كرة قدم أمريكي رفع اسم الطفلة هند رجب

أعلن نجم كرة السلة الأمريكي كايري إيرفينغ استعداده لدفع غرامة قدرها 11 ألفًا و941 دولارًا فرضتها رابطة دوري كرة القدم الأمريكية "إن إف إل" على مواطنه عزيز الشاعر، لاعب فريق "هيوستن تكسانز"، بعدما كتب اسم الطفلة الفلسطينية هند رجب أسفل عينيه خلال مباراة أمام "بافالو بيلز".

وكتب إيرفينغ عبر منصة "إكس": "سأتكفل بغرامته"، في إشارة إلى العقوبة التي فرضت على الشاعر بسبب ما اعتبرته الرابطة مخالفة لقواعد ملابس ومعدات اللاعبين، التي تمنع عرض رسائل شخصية غير مصرح بها.

ولم يكتفِ إيرفينغ بإعلان تحمله الغرامة، إذ انتقد شبكة "إي إس بي إن" بعدما نشرت تقريرًا عن العقوبة دون ذكر اسم هند رجب، وكتب ردًا على منشور الشبكة: "اسمها هند رجب، وكانت أشجع من كل واحد منكم في إي إس بي إن".

وكان الشاعر قد كتب اسم هند رجب على المنطقة السوداء أسفل عينيه، وهي مساحة يستخدمها لاعبو كرة القدم الأمريكية عادة لوضع الطلاء أو الملصقات لتقليل انعكاس الضوء.

وقالت الرابطة إن الكتابة خالفت قواعد المعدات والملابس، وفرضت عليه الغرامة المالية.

وتأتي الخطوة في ظل مواقف سابقة للشاعر مرتبطة بالحرب على غزة؛ إذ سبق أن تعرض لعقوبة من الرابطة بعد ظهوره بعبارة "أوقفوا الإبادة الجماعية" على وجهه خلال إحدى مباريات الموسم الماضي.

يُذكر أن "هند رجب" هو اسم طفلة فلسطينية في الخامسة من عمرها، قتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي مع ستة من أقاربها، جراء قصف سيارة كانوا يحتمون بداخلها جنوب غربي مدينة غزة في 29 كانون الثاني/يناير 2024.

وقبل استشهادها، ظلت هند 3 ساعات على الهاتف مع الهلال الأحمر الفلسطيني، في حين كان جنود جيش الاحتلال يطلقون النار على السيارة التي كان قد استشهد كل من فيها.

وعُثر بعد 12 يوما على هند شهيدة داخل سيارة مثقوبة بالرصاص في مدينة غزة كانت فيها مع خالها وزوجته وأبنائهما الثلاثة الذين قتلوا جميعا.

وأعادت واقعة كتابة اسمها على وجه لاعب كرة قدم أمريكي، ثم إعلان إيرفينغ التكفل بالغرامة وانتقاده "إي إس بي إن"، اسم هند رجب إلى النقاش في الأوساط الرياضية والإعلامية الأمريكية، وسط تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

المصدر / نيويورك/ فلسطين أون لاين: