الحكم "أبو عشيبة" من ملاعب غزة إلى ملاعب جنوب أفريقيا

لم يكن المهندس عبدالله أبو عشيبة يتوقع أن تتحول حرب الإبادة على قطاع غزة إلى محطة مفصلية في مسيرته، وأن تقوده ظروف الحرب إلى خارج بلده التي تربي وترعرع فيها، حيث وجد نفسه يواصل شغفه بكرة القدم، لكن هذه المرة من بوابة التحكيم في جنوب أفريقيا.

أبو عشيبة، الذي يبلغ من العمر 26 عامًا، كان من الحكام الشباب الصاعدين في قطاع غزة، بعدما بدأ مسيرته في مجال التحكيم، قبل أن تتوقف المنافسات الرياضية في القطاع بفعل الحرب، وتتغير معها تفاصيل حياته ومسيرته الرياضية.

ومع اندلاع الحرب، اضطر أبو عشيبة إلى مغادرة غزة مرافقًا لشقيقه الذي تعرض لإصابة قوية جراء القصف، بحثًا عن العلاج والرعاية الطبية، قبل أن تستقر بهما الظروف في مدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا.

هناك، لم يتخلَّ الحكم أبو عشيبة عن حلمه الرياضي، وبدأ في البحث عن فرصة لمواصلة مشواره في عالم كرة القدم، ليجد نفسه ضمن منظومة التحكيم في البلد الذي أصبح محطة جديدة في حياته.

وتبدو رحلة أبو عشيبة مختلفة؛ فالحرب التي أوقفت مسيرته داخل غزة، وأجبرته على مغادرة وطنه، فتحت أمامه في المقابل بابًا لم يكن يتوقعه، ومنحته فرصة لمواصلة مشواره التحكيمي خارج فلسطين.

وكان أبو عشيبة قد برز سابقًا كأحد الحكام الشباب في غزة، وسبق أن رشحه الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عام 2023 للالتحاق بأكاديمية الحكام التابعة للاتحاد الآسيوي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، ضمن برنامج ضم 43 حكمًا وحكمة من 27 دولة آسيوية.

التحق أبو عشيبة بمجال التحكيم في سن مبكرة، حيث كان في حينه لم يبلغ 18 من عمره، لكن شغفه وحبه لها، جعله يلتحق بتلك المهنة، إلى جانب دراسته الهندسة وتخرجه من الجامعة الإسلامية في غزة، ليجمع بين تخصصه الأكاديمي وشغفه بكرة القدم والتحكيم.

ومن غزة التي توقفت فيها صافرة الملاعب، إلى جنوب أفريقيا التي أعادت له فرصة الركض خلف حلمه، يواصل عبدالله أبو عشيبة كتابة فصل جديد من مسيرته، حاملًا معه تجربة حكم غزي بدأ من ملاعب القطاع، قبل أن تدفعه ظروف الحرب إلى خوض تجربة جديدة خارج الوطن.

المصدر / جوهانسبرج/ وكالات: