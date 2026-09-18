إصابة 5 أطفال إثر انهيار جزئي لمبنى في غزة

أصيب خمسة أطفال، اليوم الجمعة، إثر انهيار جزئي لمبنى في حي الصبرة، جنوبي مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، إن طواقم الدفاع المدني تمكنت من الوصول إلى المبنى وإخراج الأطفال الخمسة الذين كانوا عالقين بداخله، مشيرًا إلى أنهم أصيبوا بإصابات طفيفة.

وأضاف بصل في تصريح صحفي، أن طواقم الدفاع المدني تواصل العمل في المكان لإزالة المخاطر وتأمين الموقع، حفاظًا على سلامة المواطنين.

من جانبها، أفادت بلدية غزة بأن سكان المبنى كانوا قد تلقوا تحذيرات مسبقة قبل عدة أشهر من البلدية بشأن خطورة الاقتراب منه أو البقاء بداخله.

وجددت بلدية غزة في تصريح صحفي، تحذيرها من خطورة الاقتراب من المباني المتضررة والآيلة للسقوط، مناشدةً المجتمع الدولي والجهات الإنسانية المختصة التدخل العاجل لتوفير البيوت المتنقلة ومعدات وآليات الإنقاذ اللازمة، بما يسهم في حماية أرواح المواطنين والحد من مخاطر هذه المباني





والأربعاء الماضي، استشهد 21 فلسطينيا، بينهم 12 طفلا، وأصيب آخرون جراء انهيار "عمارة السعادة" بمنطقة الصناعة غربي مدينة غزة.

وتأتي الحادثة في ظل دمار واسع لحق بالمباني السكنية في القطاع جراء الحرب الإسرائيلية، ما دفع فلسطينيين إلى الإقامة في مبان متضررة وآيلة للسقوط بسبب نقص أماكن الإيواء.

ووفق وزارة الصحة في غزة، رفع انهيار "عمارة السعادة" إجمالي ضحايا انهيارات المباني المتضررة من الحرب الإسرائيلية إلى 50 شهيداً.







المصدر / فلسطين أون لاين